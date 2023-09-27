《商情》期金續跌；期銅跌近0.7%；原油震盪收漲；BDI連3紅；期棉微揚

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時報-商情早報

1.Fed偏鷹 紐約期金續跌。

2.LME:09/26期銅收8091.00美元/公噸，跌54.50美元。

3.NYMEX:11月輕質原油漲0.71美元，每桶為90.39美元。

4.西德州原油上漲1.75美元，每桶為91.43美元。

5.09/26BDI運費指數為1694.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3下跌2.00美分。

7.NYCE:10月棉花漲1.76美分，每磅為88.18美分。

8.CBOT:10月黃豆粉漲2.00美元，每公噸為394.00美元。

9.09/26TRJ-CRB下跌0.22，為284.72。

10.SGX:09/26 SGX 62%鐵礦石報每公噸120.41美元，跌0.25美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-Fed偏鷹，周二紐約期金續跌；由於美國聯準會(Fed)可能保持鷹派立場，維持高利率更長一段時間的前景，讓美元和美國10年期公債殖利率上揚，令黃金為連2日下跌，另外，投資人將靜待個人消費物價指數(PCE)報告；周二(9/26)收盤報價，12月黃金跌16.80美元，報每盎司1919.80美元；12月白銀跌0.19美元；10月白金跌10.40美元；12月鈀金跌6.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元強勢，期銅跌近0.7%；因美元指數創下了10個月以來的新高，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，加上，投資者擔憂最大金屬消費國中國的需求前景，需求疲軟下，供應充足，使得庫存持續上升，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周二指標期銅下跌54.5美元；期錫上漲124美元；期鎳下跌243美元；期鋅下跌21美元；期鋁上漲10美元；期鉛上漲5.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周二歐美原油期貨震盪收漲，儘管市場仍存在著對經濟前景將抑制需求的擔憂，且美元觸及10個月高點，但因俄羅斯和沙烏地阿拉伯將減產期限延長至年底，供應緊張的預期，帶動原油自早盤暴跌中反彈走高；其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨漲0.71美元，報90.39美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.67美元，報93.96美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價勁漲，周二BDI指數連3紅；因澳洲以外的海岬型船市場修船活動增加提供了相當大的支撐，加上西非遠程航線也有部分貨盤湧入，促使運價勁漲超過2000美元，連帶令終場波羅的海乾散貨BDI指數，呈現連續3個交易日收紅態勢；其中最新報價BDI指數上漲80點，收1694點，漲幅5%；BCI指數上漲246點，收2394點，漲幅11.5%；BPI指數上漲9點，收作1694點，漲幅0.5%；BSI指數下跌15點，收作1339點，跌幅1.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-獲利了結，周二上海天膠期貨續黑2%；由於最大消費國中國揮之不去的經濟擔憂和地緣政治緊張局勢打壓市場情緒，令投資人多在黃金周假期前實現獲利了結。此外市場仍擔心主要央行在更長時間內維持較高利率，恐使燃料需求受到抑制，連帶令上海天膠期貨收盤續黑2%；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨跌0.6%，報每公斤235.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨跌1.2%，報每公斤137.20美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌2%，收於每噸13835元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨走高，而小麥期貨持平，玉米期貨下跌，因交易商在本週稍後公佈的美國政府糧食庫存季度報告前調整頭寸，對美國政府可能關閉的擔憂籠罩著市場，俄羅斯最近襲擊烏克蘭港口後，小麥價格出現反彈，但俄羅斯小麥出口的非官方最低價格，也引發了對黑海供應的質疑，終場12月小麥持平，12月玉米跌1.5美分，11月大豆漲5美分，10月黃豆油漲0.11美分， 9月黃豆粉漲2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-供應擔憂，周二ICE棉花期貨微揚；因供應擔憂揮之不去，抵銷美元走強和需求疲軟的影響，使期棉價格仍持穩，加上芝加哥小麥期貨延續漲勢，同步支撐期棉連2日上漲；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲0.01%，報每磅88.18美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.14%，收報每公噸17375人民幣(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求疲軟，大連鐵礦石跌逾1.7%；因投資者在中國即將到來的中秋連續假期前獲利出清了結，以及，全球第二大經濟體中國，補貨動作放緩，和鋼鐵減產限令迫在眉睫，需求前景擔憂加劇，導致鐵礦石需求下滑，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周二新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.21%，報每噸120.41美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.73%，報每噸739.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)