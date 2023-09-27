恐慌指數飆 中秋變盤慘了？ 名師逆風喊這6檔AI股會漲

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【旺得富理財網 王順泉】台股昨天大跌176點，一根長黑吃掉前面2根紅棒。美股昨晚因公債殖利率衝高、恐慌指數（VIX）飆升12%，4大指數全面收黑。不過，台股今天早盤開低後出現反彈，指數一度翻紅，出現利空鈍化跡象。永誠國際投顧總監陳威良表示，目前大盤月線、季線、半年線靠攏，短中長期都到了最後壓縮，不要人云亦云，跟著悲觀。

陳威良表示，本周有中秋節假期，雖然也不過就多放一天假，但市場總是有「中秋變盤」說法，順市場趨勢、反群眾心理，是不變的投資法則。量縮代表市場心態觀望、下跌就是大家想在秋節前降低持股，那麼，投資人該「從眾」，還是勇於與眾不同，積極布局等待豐收呢？

美國10年期公債殖利率，代表全世界熱錢流向，所有金融工具規模最大的就它，殖利率越高就代表無風險報酬越高，因此通常會對股市造成壓力。目前美國10年期公債殖利率已經創去年來的高點4.54%，但大盤指數並沒有破2022年的低點；今年美國聯準會再升息最多就是1碼，殖利率要再往上真的已經沒有空間了，未來資金將會再大風吹，從債市回到股市。

陳威良表示，觀察AI相關個股，越來越多的AI股出現落底，法人上修獲利預估、目標價，如果10月AI要重新掌多頭大旗，預料看漲的將是有業績加持的真AI，包括技嘉、廣達、勤誠、健鼎、奇鋐、台光電等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。