《國際金融》殖利率持續攀高 歐股連4跌

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到國債殖利率走高的影響，歐股周二收在連續第四個交易日的下跌。對利率敏感的科技股承壓；此外，由於持續對中國經濟放緩的擔憂，奢侈品股進入熊市。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.74點或0.61%，為447.7點，並且收於近11周新低水準。

由於美歐預計不會那麼快降息，殖利率上升。科技股面臨估值壓力，下跌2.0%。

歐元區基準的德國10年期國債殖利率小幅升至2.796%，在早盤交易時更短暫觸及2.813%的12年新高。美國基準10年期國債殖利率稍早時曾達到4.5660%，為自2007年10月、近16年以來最高水準。

Saxo銀行的策略師們說，如果美國10年期國債殖利率升到4.75%，通膨下降說法將站不住腳，股市可能出現崩潰。

奢侈品股指數自從五月創下歷史新高之後，至今累計下跌20.05%，證實該指數已經進入熊市。

由於投資人持續擔憂中國在後疫情時期的復甦乏力，周二LVMH集團和歷峰集團(Richemont)分別跌1.4%和3.0%。

ASM國際下跌1.6%；此前該荷蘭晶片設備製造商上調了2025年營收預期，上調後的目標未能讓分析師感到振奮。

法國的Carmat大跌30.4%；稍早該人工心臟製造商說，由於供應問題，無法實現全年銷售目標；公司並警告在10月底前可能用光現金。

由於氫市場疲弱，挪威氫公司Nel暴跌11%，為表現最差的個股。

英國線上時尚零售商ASOS跌1.5%，稍早該公司公布上一季銷售減少15%，並預期獲利會來到財測區間的底部。