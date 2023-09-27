蘋果地圖全面更新 在台支援環視、語音導航更好懂

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（中央社記者吳家豪台北27日電）不少人常用Google地圖找路，現在蘋果公司也急起直追改善地圖服務。蘋果今天宣布地圖App多項新功能在台灣上線，其中「環視」功能可透過360度全景預覽真實街景，並支援Siri自然語言指引，在導航時提供更容易遵循的聲音指示。

蘋果服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）透過新聞稿表示，「地圖」App全面更新，具備更豐富的細節、更精確的地點資訊，使用者能比以往更容易找到喜愛的地點，以及抵達要去的地方。

蘋果地圖現在提供更精準的擴增實境（AR）步行體驗，包含更多道路細節、附近地標、水域等，並加入3D地標。以淡水地圖為例，可以清楚看見高爾夫球場的果嶺範圍，以及附近碼頭的船塢位置。

導航方面，蘋果地圖新增Siri自然語言指引，以往語音導航可能指示用戶在100公尺後右轉或左轉，現在會提供更清楚的指引，例如在下一個紅綠燈向左轉。

車道指引功能可以在車輛要轉彎或進入高架道路前，以線條引導駕駛到正確的車道，避免駕駛轉錯彎或走錯路。測速照相功能會在沿路接近測速照相機和紅燈照相機時提醒使用者，也可以查看這些照相機在地圖上的位置。

為了顧及隱私，使用蘋果「地圖」App時收集的任何資料，包括搜尋詞、導航路線和交通資訊，都透過隨機識別碼產生關聯，這些識別碼會定期重設，防止將伺服器上儲存的搜尋和位置資料連結至可辨別身分的使用者。蘋果地圖所有照片的人臉、車牌等也都會模糊化，以免識別個人資訊。