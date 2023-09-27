世芯早盤再度奪回股王 外資這樣解讀

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你沒看錯！目標價一口氣升770元 股王爭霸ing 美系外資喊進「AI新希望」

【旺得富理財網 李宗莉】矽智財（IP）大廠世芯-KY與遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠信驊的台股股王爭霸戰持續纏鬥，2公司今（27）日早盤股價分別來到2680元、2685元，僅差5元。但美系外資最新報告喊進世芯-KY，指出已奪英特爾大單，成AI族群的主要受惠者，目標價一口氣由2310元上調至3080元，刷新市場最高價。

該外資指出，英特爾強攻AI領域，AI處理器Habana Gaudi 2獲得大陸搶買，Gaudi家族除採用台積電7奈與5奈米規格，世芯更是提供turnkey解決方案的合作廠商，Habana Gaudi 1~3系列全委由世芯協助，預期明年英特爾的營收貢獻比重可達到10%。

此外，世芯手握美國AI客戶的客製化應用晶片（ASIC）大單，目前除與Tesla在AI資料中心展開合作，明年起貢獻營收，還有亞馬遜（AWS）、 Google等在手專案，加上日本與大陸的車用訂單機會大增，狹著先進的技術優勢，未來數年可望享有AI大趨勢成長。世芯今日股價大漲80元，早盤漲幅約3%，企圖從信驊手中搶回股王寶座。

法人另分析，世芯-KY為ASIC為主的智矽財（IP）股，是AI最大受惠股，自然吸引法人加碼，是助攻世芯-KY爭搶股王寶座的最主要功臣，在世芯-KY大漲下，AI股也可望連動，上演大復活戲碼。

至於信驊因上半年營運處於低潮，今日股價稍嫌弱勢，下跌25元，跌幅在1%內。展望下半年，法人認為，受惠英特爾新平台逐步轉換需求，第4季起將步入旺季，有望逐漸擺脫上半年的營運低潮。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。