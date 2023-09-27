9／27盤中熱門焦點股

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今（9/27）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）今年衝百座光儲充站點 泓德按讚

泓德能源-創（6873）今開市暫報108元，之後震盪趨疲，早盤的最低價一度觸及106元，呈小漲小跌格局，技術面仍處無量整理局面。該股上半年EPS 2.29元，且8月營收較7月大幅回溫，基本面轉機氣象值得持續追蹤。

泓德能源-創於台南光儲充整合示範點，建置了太陽光電設備、儲能設備、120kW充電樁、V2G充電樁等設備，並結合能源管理系統，將此處打造為區域型智慧電網（微電網）。泓德能源總經理周仕昌表示，今年規劃攜手通路業者布建100個站點，明年還將自建複合式充電站。

泓德能源26日也宣布完成10億元可轉債，為下一階段擴充準備銀彈。

泓德能源董事長謝源一表示，儲能與負載端用電管理是讓台灣電力系統供需具備彈性與韌性的兩大關鍵，光儲充示範點即為台灣下一階段發展目標的成果展示。

微電網可視需求將儲存之再生能源有效分配與輸送，克服其間歇性的缺點，不但是再生能源的後盾，亦可做為大型電網之輔助電網。更由於所搭配的能源管理系統可預測終端使用者的最佳用電模型，能更有效率的使用電力，除了可降低電費，亦可達成永續目標。

光儲充示範點安裝屋頂型與車棚型兩種太陽能模組，以及工商用與家用（小型）的儲能設備。泓德能源總經理周仕昌表示，綠電發展走在全世界前沿的歐洲電價飆高、小型家用儲能設備熱銷，歐洲民眾即可於時間電價低時購入儲存，時間電價高時放出使用。若在政策引導下，讓台灣家家戶戶都有一套小型儲能系統，做好儲能、做到藏電於民，就能達成2050年淨零碳排的目標。

此外，泓德能源透過AI技術打造「智慧綠電系統TITAN」，能夠蒐集資料、預測最佳用電模型，解決綠電供需不穩的問題，更同時具有AI安全監控技術，可自動化管理光電案場、大型儲能設備場域的安全性，協助企業客戶方便快速的購買綠電，也協助泓德能源維運管理。

光儲充示範點裡所建置的「AI互動裝置」，即可讓民眾親自認識「智慧綠電系統TITAN」，它有眼睛、耳朵以及大腦思考能力，藉由人體的姿勢動作與口語發問，即可開啟與TITAN的互動，透過遊戲了解綠能相關知識。

光儲充示範點裡的「戰情牆」則整合並可視化所有資料，包括當日太陽能的放電量、儲能系統之存電量／放電量、示範點的負載等資訊，也能隨時掌握安裝於外的光儲充放用整合系統運行狀況，包含太陽能模組、儲能設備與電動車充電樁。（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（2）樂看Q3登全年高峰 新至陞臉色紅潤

機構件廠新至陞（3679）周三開高之後，呈小碎步趨堅架構，迄上午9：49的市價暫報94.8元，上漲1.5%，表現不錯。

新至陞因應客戶需求，增資1,000萬美元於越南擴產，越南廠第三期產能已經到位，新至陞迎接客戶轉單，預期第三季將邁入全年高峰，公司表示，今年淡季很淡，旺季不旺，但預期營運在今年觸底，2024年有望重返成長。

新至陞26日召開法說會，管理階層表示，下半年重點在越南廠，該廠設立於2008年，2022年第三季第三期產能投入量產，就迎來客戶自中國大陸移出的轉單，今年預計增資1,000萬美元於越南廠，估計60％資金今年到位，下半年受惠於轉單、部分客戶在越南開模生產之下，越南廠會很忙碌。

展望未來景氣，新至陞董事長陳標福表示，今年景氣詭譎，淡季很淡，旺季卻不旺，在越南廠帶動之下，客戶積極加單拉貨，因此第三季可望進入高峰，第四季有可能持平或略低於第三季，整體來說，今年為營運谷底，明年資訊產品有機會恢復成長，因此新至陞也可望重返成長軌道，但成長幅度還需要蒐集更多數據佐證。

因應後中美貿易戰的競合，新至陞除了配合客戶需求擴大越南廠布局、複製昆山廠成功經驗加速越南廠自動化，也落實ESG積極推動水性噴塗取代油性噴塗，新至陞也不排除尋求垂直或是橫向整合，一度與東南亞廠商談到估價階段，但因缺乏共識而作罷，不過新至陞仍不放棄整合的可能性，每年股東常會將例行性列入私募增資案，以應對資金所需。

新至陞統計，旗下各大廠區中，昆山廠產能比重達60％至70％，隨著客戶轉至東南亞，公司預期深圳廠將持續精簡規模，昆山廠則以交貨大陸當地為主。

新至陞第二季受到美系客戶推升資訊產品類的營收占比至50％以上，推升第二季毛利率攀升至34.3％，創下十季來新高紀錄，第二季的毛利率、營益率、稅後純益率等三率三升，順利擺脫2022年第四季的匯損、2023年第一季稼動率過低的干擾，加上匯兌收益挹注，第二季稅後純益2.73億元、年增47.56％，每股稅後純益4.35元，累計2023年上半年新至陞繳4.63元獲利成績單。

新至陞於同業中的獲利表現突出，過去五年盈餘發放比率維持在80％以上，目前相關競爭同業包括谷崧、英濟、台翰等，汽車相關同業為廣華。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.合機(1618)：台電釋單題材助攻，帶量一度衝高6%，力返30元。

2.中砂(1560)：半導體三奈米新規格逐漸放量，營收衝刺，投信連買加持，噴量逼近漲停及2個月高。

3.文曄(3036)：三大法人呈現連7日買超，整理之後再出發，彈高逾5.5%。

4.技嘉(2376)：9月出貨AI伺服器進度合乎預期，較8月倍增至800～900台，三大法人翻多買超近3千張，股價彈回280元。

5.華經(2468)：今年專案均將順利完成，預計下半年表現比預期來得好，外資連賣止步，急拉大漲5.5%，收復半年線、拚穩30元。

6.信邦(3023)：導入SAP人資雲加速全球人才數位轉型，近來買盤積極湧進，大漲5%。

7.新興(2605)：周二BDI指數連3紅，單日漲幅5%；買盤重啟，爆量上攻。

8.新洲(3171)：8月稅前獲利1342萬元，月增33.4%。早盤放量長紅，觸漲停價19.6元。

9.力特(3051)：拚轉型，加碼8000萬投資智能資安，晨盤爆量股價小漲，回歸30關。

10.長佳智能(6841)：醫療軟體打入美國市場，盤初強漲，回歸百元俱樂部。

11.前鼎(4908)：近期受惠美國基建、800G集矽光子題材火熱，股價走揚3%。

12.華星光(4979)：AI題材吸引資金大舉湧入，公布8月EPS 0.44元，今日股價續彈約5%，進入第四天反彈。

13.中鋼(2002)：前8月出貨量年減13.44％，昨三大法人擴大賣超萬餘張，加上董事長翁朝棟昨發信員工，表示今年的營運恐面臨建廠以來最大挑戰，股價聞訊跌逾2.5%，探至2021年4月來波段新低。

14.華邦電(2344)：為購置節能及製程提升相關設備，擬現增2億股，盤初股價開低走高反應。

15.中鴻(2014)：10月內銷盤價齊漲，近兩日外資賣超縮手，但今早受中鋼拖累，盤初大跌逾3%，摔落月線。

16.永豐餘(1907)：陸紙業龍頭救價喊漲，在陸營運可望受惠，盤初股價開低走高，收復5日線。

中華(2204)：新車連發搶市占，盤初多頭催油門，逆勢收復5日線。

17.台積電(2330)：昨夜ADR大跌2.26%，盤初股價續開低、探至516元，隨後承接買盤轉趨積極，股價翻紅並提振台股士氣。

18.陽明(2609)：土洋法人近六日同步買超，股價逆勢上揚。

19.長榮航(2618)：今年營運仍拚新高，投信續買，股價強守30元關卡。

20.聯發科(2454)：摩根大通指公司營運「短多長空」，壓力來自愈來愈多手機品牌投入晶片自製，股價壓回探月線。

21.敦泰(3545)：AMOLED Touch IC出貨放量，下半年營運優於上半年，股價抗跌。

22.世芯-KY(3661)：今年營運拚新高，股價逆漲與股王信驊股價差距不到40元。

23.天鈺(4961)：明年驅動IC景氣回溫，股價續揚創下減資新股上市後新高價274元。

24.松翰(5471)：消費性電子產品下半年不旺，但低檔放量帶動股價開高走高近6%。

25.金像電(2368)：市場看好今年業績逐季上升，Q4有望創單季新高，買盤逢低搶進，今早穩揚2%，堅守5日線上。

26.亞翔(6139)：昨日續衝逾20年高，惟台股大空頭，獲利了結賣單出籠，今早一度拉低逾2%。

27.建舜電(3322)：客戶打入蘋果間接帶動9月營收俏，接連2日回檔月線之上有撐，加上股價便宜，買盤進場，上漲逾4%。

28.永固-KY(5546)：重慶子公司現金股利人民幣5000萬元匯回母公司，股價吃補攻高2%，領頭營建族群。

29.旺旺保(2816)：上半年每股賺3.42元，賺贏歷年全年，惟遭外資倒貨2千張，翻黑下殺逾3%。

30.華城(1519)：台電強韌電網計畫及綠能業績前景看好，今年營收獲利戰高可期，自營商連買點火，股價續強彈升近4%，重返260元。

31.明揚(8420)：櫃買中心開罰100萬元，明起列全額交割股。今早跳空跌停後打開，仍有9.5%跌幅。

32.森崴能源(6806)：外資昨擴大買超1781張，早盤價量俱揚。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）駁微軟砍單謠言 大摩點名看好廣達

AI供應鏈主流之一廣達（2382）周三開高後，欲小不易，迄上午9：58的市價暫報224.5元，上漲1.35%，表現持穩。

據了解，AI族群大幅回檔後，日前利空謠言四起，尤其微軟下修輝達H100晶片訂單傳聞產生不小衝擊，摩根士丹利證券最新調查卻發現，微軟AI伺服器供應鏈直指下半年沒見到任何砍單狀況，並點出Meta的AI伺服器9月開始出貨，點名看好廣達後市。

受到美債殖利率飆升、蘋果新機傳出過熱問題，再加上台股本周因中秋假期，僅四個交易日，長假前觀望氣氛較濃，台股26日與亞股同步下挫，終場大跌逾1％，所幸，本波最先展開修正的AI族群，最近反而開始觸底反彈，加上大摩駁斥微軟砍單傳聞，AI股後市能否助台股止穩，成為關鍵。

摩根士丹利證券調查研究發現，AI伺服器下半年出貨迄今順利放量，供應鏈已經看到來自科技巨擘、企業與替代性AI半導體設計對AI的開發。最新狀況是，微軟AI伺服器供應鏈透露，下半年訂單並未有任何改變，駁斥市場對微軟砍單的傳聞；同時，輝達L40S晶片下半年的訂單從50萬～60萬套，上升到60萬～70萬套。

另一方面，大摩調查指出，Meta的AI伺服器9月開始出貨，有利供應鏈廣達表現。金控旗下投顧研究機構同步重申看好廣達長期發展，並指出，儘管8月AI伺服器營收貢獻低於市場預期，但9月起的營收貢獻預計將明顯成長，且第四季出貨量將成長20％～25％，給予「買進」投資評等，目標價300元。

法人說明，廣達伺服器是以Level 12（整機櫃）方式出貨，AI伺服器客戶主要是微軟與亞馬遜，Google也有拿到部分專案訂單，為代工廠中最主要AI伺服器代工廠之一；未來AI伺服器需求大幅提升，有助伺服器營收成長。

此外，大摩調查亦顯示，技嘉9月出貨AI伺服器進度合乎預期，從8月的300～400台，倍增至800～900台。金像電 在伺服器CPU主板、交換器板、特殊應用晶片（ASIC）板與GPU模組用PCB出貨帶動下，其經營管理階層預期第四季營收可望季增個位數至雙位數百分點，毛利率可望擴張一個百分點，至24％～28％。（工商時報 簡威瑟、數位編輯）

（5）世芯再度奪回股王 外資這樣解讀

矽智財（IP）大廠世芯-KY與遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠信驊的台股股王爭霸戰持續纏鬥，2公司今（27）日早盤股價分別來到2680元、2685元，僅差5元。但美系外資最新報告喊進世芯-KY，指出已奪英特爾大單，成AI族群的主要受惠者，目標價一口氣由2310元上調至3080元，刷新市場最高價。

該外資指出，英特爾強攻AI領域，AI處理器Habana Gaudi 2獲得大陸搶買，Gaudi家族除採用台積電7奈與5奈米規格，世芯更是提供turnkey解決方案的合作廠商，Habana Gaudi 1~3系列全委由世芯協助，預期明年英特爾的營收貢獻比重可達到10%。

此外，世芯手握美國AI客戶的客製化應用晶片（ASIC）大單，目前除與Tesla在AI資料中心展開合作，明年起貢獻營收，還有亞馬遜（AWS）、 Google等在手專案，加上日本與大陸的車用訂單機會大增，狹著先進的技術優勢，未來數年可望享有AI大趨勢成長。世芯今日股價大漲80元，早盤漲幅約3%，企圖從信驊手中搶回股王寶座。

法人另分析，世芯-KY為ASIC為主的智矽財（IP）股，是AI最大受惠股，自然吸引法人加碼，是助攻世芯-KY爭搶股王寶座的最主要功臣，在世芯-KY大漲下，AI股也可望連動，上演大復活戲碼。

至於信驊因上半年營運處於低潮，今日股價稍嫌弱勢，下跌25元，跌幅在1%內。展望下半年，法人認為，受惠英特爾新平台逐步轉換需求，第4季起將步入旺季，有望逐漸擺脫上半年的營運低潮。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 李宗莉）

（6）中鋼喊前方有硬仗 鋼鐵軍團嚇跌 僅世紀鋼逆勢漲

鋼鐵大軍周三受困主帥中鋼(2002)表示，今年營運恐面臨建廠最大挑戰利空，類指一開盤即大跌逾1%，盤中跌幅更逼近1.5%，持續墊底，然世紀鋼(9958)受風電題材護體，脫隊逆漲近2%，表現相對搶眼。

中鋼(2002)前8月出貨量年減13.44％，昨遭三大法人聯手擴大賣超10,246張，加上董事長翁朝棟昨發信員工，表示今年的營運恐面臨建廠以來最大挑戰，今早股價聞訊嚇跌至25.3元、跌幅逾2.5%，探2021年4月來波段新低，並拖累中鴻(2014)爆量重挫逾2.5%。

翁朝棟昨向全體員工發信表示「今年面臨建廠以來營運最大挑戰，希望同仁有危機共識，不要覺得8月賺錢了就鬆懈下來，仍要兢兢業業面對第四季」，翁朝棟指出，今年面對的是價量俱跌，雖然下半年因成本因素開出平高盤，因此短期出現獲利，但全年挑戰仍嚴峻，仍要力拚轉盈。

中鴻(2014)10月內銷盤價齊漲，近兩日外資賣超縮手，但今早受中鋼拖累，盤初一度大跌逾3%，摔落月線。中鴻9月28日14時將受邀參加第一金證舉辦之線上法說，說明公司業務及財務相關資訊。

產業面上，俄羅斯宣布自10月1日起開徵鋼鐵出口稅，市場預期將導致從俄羅斯進口的小鋼胚、扁鋼胚、生鐵等原料價上揚，幾乎與台灣國產品無價差，可能推升鋼品漲價。中鋼表示，國內僅部分熱軋廠使用俄羅斯原料，推估影響層面並不會太廣，且價格與國內靠攏反而有利國內鋼廠出貨。

此外，中鋼認為，大陸的遞延需求逐漸釋出，對基建、新能源車等提出振興方案，未來用鋼需求可期，而大陸實質性減產也有助減緩現階段市場供需失衡；美國方面，美國經濟優於預期，歐美升息循環也進入尾聲，台灣則預期第四季中後段製造業庫存調整完畢，出口表現可望回溫。(時報資訊 李慧蘭)

（7）打入全額交割 明揚第三根跌停爆量敲開

爆炸案餘波盪漾，明揚(8420)今(27)日起打入全額交割股，開盤再吞第3根跌停，股價探至61.5元，不過，開盤不到10分鐘，成交爆出1.3萬張，打開跌停，盤中跌停板開開關關。

明揚已遭全面停工，由於僅有1個生產基地，預估從10~12月營收約7~8億的營業額，公司希望明年2廠部分可以復工。明揚指出，無論有無受傷，未受傷者本周都放有薪假，到今年底前，薪水也會全薪照常發放，並且委由上海商業儲蓄銀行規畫辦理信託帳戶，將5億元存入專戶交付信託管理專款專用，保障傷亡者賠償權益。

櫃買中心指出，明揚國際廠辦發生氣爆火災意外事件，造成多數人員傷亡，並遭屏東縣政府消防局舉發違反消防法，另經濟部加工出口區屏東分處也裁處全面停工，對公司財務業務及股東權益影響重大，依規定公告明揚列入全額交割。

此外，明揚也遭OTC處以100萬元違約金，而明揚母公司明安(8938)有未善盡對子公司監督管理責任之疏失，處以違約金50萬元。（時報資訊 郭鴻慧）

（8）BDI連3紅 帶動散裝上攻

海岬型船市場續旺帶動周二BDI指數連3紅；散裝航運下半年優於上半年，今早買盤回籠，新興(2605)帶量上攻持續吸引人氣，包括裕民(2606)、中航(2612)等早盤聯袂反彈成為台股多頭重心之一。

另一方面，貨櫃航運受到十一長假前拉貨動能略顯疲弱，貨櫃航商陽明(2609)看第四季偏保守，但在土洋法人近來持續聯手買超，支撐股價維持高檔整理之格局。

長榮(2603)目前股價呈現高檔整理，10月6日(下周五)將受邀永豐金證券舉辦法說會。

因澳洲以外的海岬型船市場修船活動增加提供動能，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲80點，收1694點，漲幅5%；另外，海岬型運費指數(BCI)上漲246點，漲幅11.5%。

散裝產業景氣第三季以來回溫，下半年營運將優於上半年。展望後市，需求面不強，維持低位增長，供給面因新增訂單增速維持低檔，加上環保法規趨嚴，提高拆船意願，預料將成為明年散裝產業向上的主要驅動來源。2024年產業結構可望進一步好轉，有利支撐運價上漲。以新興、中航近期股價表現最為強勢。

另一方面，貨櫃航運雖第三季旺季不旺，但在投信持續買超長榮，外資及投信近六日聯手買超陽明，此兩檔股價均穩步墊高。

基本面來看，受到中國十一長假前的拉貨期間需求動能疲弱，加上第四季進入傳統需求淡季，在市場運力過剩的環境下，若航商沒有積極減艙的共識，貨櫃運價仍可能走跌。

在航空方面，長榮航(2618)看好營運展望，今年獲利力拚史上新高，股價力守30元關卡。

散裝航運短期需求續旺，帶動散裝航新興、裕民、中航股價呈現高檔震盪；貨櫃雖第三季不旺，但在投信持續買超長榮，股價力守月線，整體航運股仍是短期台股多頭重心之一。（時報資訊 沈培華）