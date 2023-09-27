分析師曝台積電美國廠致命困境：資源被「它」搶走

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【中時新聞網 邱怡萱】台積電美國美國亞利桑那州廠進度卡關，知名外資分析師楊應超接受美國媒體採訪時，點出了台積電的困境，直指台積電在美國人生地不熟，而且最好的資源會先被美廠英特爾搶走。

楊應超接受美國財經雜誌《霸榮》（Barron's）採訪時表示，台積電赴美蓋廠不順利，主因在於台積電在台灣基本上就是個皇帝，要什麼大家馬上配合，尤其供應商更是24小時待命，台積電有什麼問題只要打一通電話就搞定。

楊應超進一步表示，美國人不來台灣這一套，台積電在美國從皇帝變成眾皇子，在過程中要搶人、也要搶資源，尤其在人生地不熟的地方更吃虧，因為最好的資源都被同在鳳凰城的英特爾皇太子給搶走。

值得關注的是，台積電美國亞利桑那州廠從2024年遞延至2025年量產，遇上裝機時程延宕、工會抵制等問題不斷，亞利桑那州州長郝愷悌（Kathleen Marie Hobbs）上周來台再出難題，邀請台積電前往該州設立先進封裝廠引發譁然。

另根據《The Information》報導，SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel表示，台積電美國廠目前仍然需要將晶片運回台灣進行封裝，成為無用設施。他直言，基於此原因，凸顯任何地緣政治緊張局勢中，台積電美國廠實際上只是個擺設。