黃天牧：疫後國際情勢撲朔迷離 看好台股前景

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（中央社記者謝方娪台北27日電）美國升息近尾聲，但利率可能維持高檔更長時間，牽動全球資本市場。金管會主委黃天牧今天表示，英國經濟學人4月曾用蒙娜麗莎效應形容全球疫後經濟曖昧不明，但他認為，從基本面看台股有其價值，對台灣資本市場有信心。

美股26日賣壓沉重，投資人憂心高利率拖累經濟、政府運作恐停擺，亞馬遜面臨反托拉斯訴訟後股價低迷，進一步打擊市場信心，美股3大指數全面下挫，其中，道瓊指數重挫388點，更創半年來最糟表現。

黃天牧今天列席立法院財政委員會進行業務報告並備詢，他在會前接受媒體聯訪表示，美國聯準會（Fed）9月暫時停止升息，但並沒有表示後續不再升息，對於美國利率高檔是否會維持比預期更長時間，投資人的焦慮及不確定性對近期國際股市會有影響。

黃天牧進一步指出，台股當然也會受到相關影響，加上在重要節日前通常投資人會比較不安，造成股市有些波動。

黃天牧表示，他在今年1月金管會新春記者會上曾引木蘭詩「撲朔迷離」形容今年國際情勢，今年4月經濟學人雜誌也曾引蒙娜麗莎效應（The Mona Lisa eﬀect）形容疫後經濟，從不同角度看，有時會看到微笑、有時笑容又好像消失了，這樣曖昧不明的狀態，讓疫後經濟預測愈來愈困難。

他指出，針對疫後經濟金融情勢，各界都無法進行非常精確的前景預測，近1年國際組織經濟預測差距都不小，顯示環境有許多不確定因素存在，不過，他在新春記者會上也曾期許台股「展現韌性，穩健前行」。

黃天牧說，外在經濟金融情況變化，包括升息延續、俄烏戰爭及通膨等因素，都會對整體資本市場發展帶來影響，但台股半導體、電子及人工智慧（AI）產業等均具備韌性及基本面，從基本面看，台股有其價值存在。

黃天牧表示，今年前8月整體外資淨匯入138億美元，累計淨匯入餘額達2298億美元，台股現金殖利率加計股票股利達3.74%，今年以來台股漲幅在全球主要資本市場中名列前茅，他對台灣資本市場基本面有信心。

黃天牧提到，證期局及證券周邊單位近1年都致力進行海外招商，台灣資本市場無論ESG（環境、社會、公司治理）或資安等表現都持續前進，他強調，國內資本市場是有前景的。

此外，境外加密貨幣交易所JPEX涉嫌詐騙，遭香港警方調查中，金管會26日證實收到相關檢舉案，檢舉內容檢附資料指稱JPEX涉嫌在台非法招攬，已提供情資給檢調參考。金管會證期局長張振山今天表示，依照行政程序，「該移送的已經移送了」。