高鐵中秋熱銷近50萬張 自由座人數多將啟動分流

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（中央社記者余曉涵台北26日電）台灣高鐵今天說，中秋連假期間共有將近50萬張訂票，如果連假期間，遇到自由座人數較多時，車站將優先啟動分流機制。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，明天起到10月2日展開為期5天中秋假期疏運，期間共加開141班次列車，總計5天提供876班次列車的旅運服務，截至今天上午8時為止，已有近50萬張車票完成訂位。

台灣高鐵表示，南下熱銷車次集中在28日早上8時後及29日下午5時前；北上熱銷車次集中在10月1日早上8時後及10月2日早上8時前，建議尚未購票的旅客，可先利用高鐵企業網站首頁公告的「銷售資訊」查詢各車次對號座熱銷狀況，避開尖峰時段。

台灣高鐵說，為確保旅客都能順利乘車，台灣高鐵各車站疏運期間均會加派人力，全力協助旅客返鄉，如遇自由座人數較多時，車站將優先啟動分流機制，敬請旅客配合站務人員引導，依照前往不同的目的地，分流搭乘不同停靠模式的列車，讓行程更快速、順暢。

此外，各車站也將視狀況必要時啟動人潮管制機制，以避免月台或候車區過度擁擠，影響自身安全。

台灣高鐵指出，請自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，並請禮讓搭乘對號座的旅客優先上下車。如遇搭乘人數較多時，將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關處或車廂走道，供自由座旅客站立，以協助所有旅客都能順利乘車、盡速返鄉。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序，旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反映，以利及時協處。