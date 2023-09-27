基隆水岸豪宅下月初二拍 底價大砍1200萬元

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因為建商欠稅逾億元，位於基隆市暖暖區一處面積廣達108坪，另含5個平面停車位的水岸豪宅，9月一拍時因為底價太高流標，行政執行署宜蘭分署將於10月2日進行二拍，底價下降為5111萬元，相較一拍降低了1275萬元。

這處基隆市暖暖區的法拍標的，位於在東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳，是一、二樓挑高的豪宅，建物面積廣達108坪，還擁有前後陽台、綠地花園，同時還包括地下二樓5個平面車位。

9月初這個物價進行一拍，但因為底價過高乏人問津。宜蘭分署10月初進行該物件二拍，底價由先前的6386萬元降為5111萬元，降價幅度高達近20％。

除了這個108坪的法拍豪宅外，另外還有一個同社區的5樓建物，建物面積約為42坪，格局為三房一廳、2套衛浴設備，還有前後陽台，並附帶一個地下一樓的機械車位。底價也自一拍的1782萬元降至1427萬元。

宜蘭分署透露，這兩處房產都是該社區的建設公司，滯欠了逾億元的稅款，才將該公司保留的房地產進行法拍，在暖暖區的法拍市場並不多見。

在地的房仲業者表示，依實價登錄的成交價格來看，該社區高樓層的成交價格可以高達25萬左右，但低樓層市場的成交價格約僅在每坪20到21萬元之間。

宜蘭分署定期於每個月第「一」周星期「二」下午「三」時於宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會。聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）相關拍賣訊息！