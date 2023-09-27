唐鳳：打詐從源頭管制 電子簽章法10月送政院

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對於立委關心打詐作為，數位部長唐鳳27日表示，將從源頭管制，並透露電子簽章法修正草案將在10月送行政院，力拼本會期通過。

立法院交委會27日邀請唐鳳說明數位部業務及打詐業務辦理情形，並備質詢。

立委李昆澤說，數位部是網路平台跟資通安全主管機關，但近期網路詐騙橫行，造成民眾財物損失，再來真假訊息充斥，衝擊民主多元重要基礎。

李昆澤也說，現在號稱打詐國家隊，也有提出相關對應政策跟口號，民眾卻感受到詐騙愈來愈嚴重。他並攤開警政署數據，投資詐欺從今年1月514件，到7月成長到1,042件，等於增加一倍；網購詐欺從1月545件，到5月842件，還增加了300件。根本愈打愈強大，沒有改善，反而持續惡化

唐鳳則回應，主管的遊戲點數沒有上升反而下降，而總件數上升是因為詐騙單位成本大幅下降，現在有生成式AI，生成式AI主要是先講英語再講中文，先前歐美國家有指數型上升，現在各國要到源頭管制，不是從後面區分是人還是機器人，而數位部推出的簡碼111就是源頭管制措施，電子簽章法也希望下個月送到行政院，力拼這會期送立法院，這也是源頭管制很重要方式。

李昆澤對此呼籲唐鳳，不能只能打擊好、防守不好，唐鳳也表示同意。

對於電子簽章法在預告後有無調整？唐鳳受訪時表示，主要是一些字樣上的調整，整體調整幅度並不大。預告後也很高興看到各界給我們很多鼓勵的意見，看起來並沒有什麼很窒礙難行的地方。

唐鳳也說，比起最早版本的電子簽章法，有兩個重點，第一個是本來各個部會可以用一個函或甚至在網站上貼個公告，就說自己業務不是用電子簽章，但對源頭簽章管理就不太好用，因為別的機關可能不一定要做，那新的版本規定三年之內，如果要排除電子簽章得立法，如果不立法的話那之前的函等就等於就失效 ，因為法律威脅比較高，那就必須要來認電子簽章。

唐鳳說，第二點，在保持安全的相同層級情況下，以前的版本說我們要跟其他國家簽雙邊協定或簽合約、條約，才會認他們的憑證機構，但因為我國處境比較特殊，所以現在在安全標準相當的情況下，只要都加入某個國際組織或都認某個國際組織，就算是互通。當技術標準互通就可以跟國際簽條約，等於二擇一，在安全標準相當的情況下就會互認，這對我們跟歐盟或美國接下來進行數位經濟的貿易談判，是一個很重要的前提要件。

對於電子簽章法的效益，以及與打詐關聯，唐鳳說，如果我們要求要電子簽章才能夠來存取一個帳戶的話，那很多跨境冒充或者是網攻就難以達成，過去因為電子簽章法並不是全面的適用很多部會系統，可以說根本不認電子簽章，這個情況下就比較全面進行防護。