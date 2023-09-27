金萬林通過創新板上市案，拚年底前掛牌

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杜蕙蓉／台北報導

金萬林（6645）27日宣布，已獲交易所董事會通過創新板上市案，承銷案將採競拍作業，最快年底前掛牌。該公司瞄準精準醫療商機， 受惠 次世代基因檢測（NGS）納入健保，將有助業績成長。

創立於2004年的金萬林，以代理高精密度檢測儀與試劑、耗材及精準醫學事業研發為主。主要客戶為醫學中心、刑事鑑定機構實驗室等產學研機構，是國內少數可提供一站式系統化建置與服務的廠商。

此外，金萬林也佈局精準醫療，跨足PCR檢測與NGS市場，並開發自有品牌”GoL Life”檢測套組擴大利基。

前三年因新冠疫情帶動金萬林檢測業務登峰，去年營收達6.71億元，EPS以1.07元下歷史新高。今年前8月累積營收為2.53億元，年減51.53％。

金萬林表示，已取得全球最高規格美國病理協會 (CAP) 認證、是台灣首批獲得衛福部（TFDA）LTDs認證廠商，亦獲美國CLIA實驗室認證，是國內少數擁有三項高階醫學檢測認證的檢測服務供應商。

金萬林打造從基因體定序，代謝體檢測到生物資訊分析一站式服務，並系統化建置「KF自動檢測系統」，能以「整廠輸出」模式，客戶不需將檢體外送，只要在醫療單位安裝的分析系統即可產出報告，突破傳統模式，不用將實驗資料上傳到雲端，即可快速產出報告。此創新經營模式配合自行開發之NGS檢測「試劑套組」及AI檢測分析系統，能立即提供精準的檢測報告，也協助醫師做出對病患最有利的用藥判斷，掌握黃金治療時間。

癌症為台灣十大死因之首，2022年台灣癌症醫療花費高達1,334億元，佔總額（約8,000億元）近兩成。為提高治癒率，健保署已宣布2024年NGS納入健保給付，在精準檢測將有助減少無效用藥並增進治療效益下，預期精準檢測可讓健保預算更有效被使用。

根據生物技術開發中心（DCB）所發布2022《精準治療之發展現況與趨勢》報告估算，2020年臺灣精準治療市場規模為338.4億元，預估到2025年市場規模將達536.9億元，2020~2025年CAGR為 9.7％。