《美股》消息面：美消費者信心潰散；美元再創高、日圓貶破149

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國9月消費者信心指數為103，較8月份的108.7大幅下挫，並低於市場預期的105.5，同時創下了4個月新低，反映出經濟與就業市場前景惡化。另反映消費者對未來六個月展望的預期指標跌至73.7，創下5月來新低。

●美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國7月房價月漲0.8%，高於市場預期的月漲0.4%和6月份的月漲0.4%。7月房價年漲4.6%。另一項數據顯示美國8月新屋銷售年減8.7%，為67.5萬戶，低於市場預期的69.9萬戶和7月份的73.9萬戶。

●根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存增加158.6萬桶，上周汽油庫存減少7萬桶，餾分油庫存減少169.8萬桶。

●聯準會表明利率可能升得更高並維持在高點更長時間，周二美元指數上揚0.25%，報106.26，再創10個月新高。日圓貶至149.19兌一美元，再創去年11個月以來新低，持續朝可能迫使日本當局出手的「150防線」逼近。歐元貶至1.0567美元，創下3月16日以來新低。美國10年期公債殖利率續漲1個基點，報4.55%，仍然守在近16年高點，對利率更為敏感的2年期債息持平，報5.13%。

●市場預期原油供應可能趨緊，周二國際油價從兩周低點反彈，但美元再創10個月新高使油價漲勢受限。周二紐約期油收漲71美分或0.79%，報每桶90.39美元。布蘭特期油漲67美分或0.72%，收在每桶93.96美元，但6月底以來仍累計大漲約25%。