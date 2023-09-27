《產業分析》他三顧茅廬 張東昇為傳承接星源漁業總座(3-2)

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【時報記者任珮云台北報導】台灣光電發展中，意外創造了漁電共生新商機，當然泓德能源-創(6873)也跟上該潮流。只是漁電共生的困難重重，從當地居民反對，到屋頂型太陽能板施作，和高密度養殖技術，都考驗著泓德能源董座謝源一的決心。

一直到養殖達人東哥(張東昇)為了躲避新冠疫情從印尼回到台灣，謝源一從產、官、學界口中聽到一致的推薦，經過「三顧茅廬」的過程，終於說動張東昇出任泓德能源子公司星源漁業總經理。

張東昇過去在印尼管理的漁電案場超過4000公頃，相較台灣目前僅約500~600的案場管理，是輕而易舉的事。張東昇會答應接下星源漁業，是源自於傳承和對故鄉(台灣)的回饋。

張東昇表達了接手星源漁業的感想，希望在養殖路上跌倒的傷痕，告訴年輕人，以後在養殖路上不要再跌倒；其次，希望建立養殖的SOP。大家都在談養殖AI，其實印尼早就在使用，但現在的AI只是把測量水質的各種感測器放在水中，而養殖不能只單靠感測器的數據，還是要人為的觀測。

泓德的放養池就要求一天要登錄2次，透過感測器的6項指標上傳，資料上傳後完成製表，能夠讀懂表格的數字才真正懂得養殖，表格數據會告知水中的酸鹼值，此時，就必須專業判斷該如何處理。最後希望培養年輕專業的養殖達人，新進的員工起薪3萬多，但只要有心學習，調薪會很有感。

張東昇帶領的漁電共生團隊和周遭漁民的溝通也是門「大學問」，張東昇表示，和當地養殖和及居民溝通要有誠意，讓他們了解你們在做什麼，怎麼做，在養什麼；同時也了解當地養殖戶在養什麼，可以給予技術上的交流，這樣大家會用「自己人」來對待，漁民大都是很單純，只要能充份溝通不影響對方權益，並且成為「好鄰居」，就能彼此安居樂業。也因此，泓德能源的漁電共生案場幾乎沒有發生抗爭的事件。(3-2)