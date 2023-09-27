《金融》美經濟再度加速 美元兌日圓恐突破150

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【時報記者任珮云台北報導】聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議大幅改變了美債收益率和美元兌日圓匯率的前景。儘管美聯準會決定將政策利率維持在5.25-5.5%區間，但反映政策制定者利率預期的點陣圖顯示年底前可能還有一次25個基點的升息。目前美聯準會預計2024年底聯邦基金利率中位數將達到5.1%（早前的點陣圖顯示為4.6%）。美聯準會主席鮑威爾在記者會上表示，可能有必要將實際利率維持在高於預期的水準以壓低通膨。

在美國經濟強勁之際，鑒於美聯準會示意政策利率或將在更長時間內維持較高水準，這可能使得美債收益率在較長時間內走高。因此，瑞銀財富管理投資總監辦公室將美元兌日圓2023年12月、2024年3月、6月和9月的目標價分別上調至145、143、140和136（先前預測為142、140、138和134），目前美日利差仍然是美元兌日圓匯率的最重要驅動因素。

與此同時，日本央行繼續尋求應對日圓疲軟的挑戰。在近期的媒體採訪中，日央行總裁植田和男表達不樂見日圓走貶，並暗示政策進一步轉向可能比預期來得更早，而他在此前召開的日本央行會議上曾淡化鷹派言論。這種鷹鴿參半的措辭使得美元兌日圓反彈至148上方，促使日本內閣官房長官松野博一表示政府正「高度關注匯率走勢」。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，美聯準會偏鷹以及日本官員持續口頭干預意味著，美元兌日圓短期內可能將維持在145-150區間。到年底，日圓的貶值壓力應較為緩和，屆時美聯準會結束升息週期的立場將更為明確，而日本央行在2024年可能採取進一步行動取消收益率曲線控制和負利率政策。

瑞銀財富管理投資總監辦公室總結，在市場更加確信美聯準會升息週期近尾聲之前，美元兌日圓短期內將走高；美元兌日圓短期內可能徘徊在145-150區間。而若美國經濟再度加速可能導致美元兌日圓突破150關卡。