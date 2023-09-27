明揚ESG報告淪作文比賽？黃天牧這樣說

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明揚（8420）屏東廠爆炸遭到勒令停工，立委今（27日）指出，明揚在ESG報告書中職安通過認證標準，但實際上明揚公司在工廠上超標存放3,000公斤有機過氧化物，質疑「ESG報告淪為作文比賽」。金管會主委黃天牧表示，的確金管會也有其顧慮，證交所、櫃買中心對永續資料有抽查機制，將來永續準則上路後，相信對資料準確度會提高。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委林楚茵質詢時質疑，明揚公司在ESG報告書中，職安通過認證標準，但實際上廠區卻如同氣炸鍋，明揚公司在工廠上超標存放3000公斤有機過氧化物，達到管制量30倍以上，上市櫃公司ESG報告書作假、淪為作文比賽？

黃天牧表示，的確金管會對於ESG報告書也會有可能不符合實際情況的顧慮，櫃買中心、證交所兩個交易所，對永續資料已建立抽查機制，而將來永續準則上路後，相信對資料準確度會提高，且未來有些永續資訊會放到年報中，對年報的要求會更高。

證交所董事長林修銘表示，明揚公司是上櫃公司，ESG是世界的準則，希望除了確信外，也要求上市櫃公司若發生重大狀況，都要求這些公司採取即時揭露，交易所嚴格執行，希望業者要遵守。

林楚茵建議，因公安牽涉到員工權益與股東權益，這次屏東大火，股東也損失慘重，金管會過去曾發布新聞稿，提醒雇主要投保雇主責任險，未來是否要求公發公司要足額投保雇主責任險且全面揭露？

林修銘指出，揭露很重要，從公安社會議題的角度，希望公發公司可以徹底揭露；另外，證交所與櫃買中心都會定期抽查ESG驗證公司執行狀況，透過揭露清楚與定期抽查，希望雙管齊下確保ESG品質。