「認房不認貸」只能延緩問題引爆 謝金河嘆：中國房屋太多！

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【旺得富理財網 李澍】財信傳媒董事長謝金河今（27）日透露，一篇題為「中國屋太多，杜甫也頭痛！」的文章讓他眼睛為之一亮，該文寫到中國當前房地產困境；謝金河以數據佐證，中國經濟的調整之路可能會比日本泡沫經濟辛苦很多；他直言，大陸的房地產問題肯定是尾大不掉，最新的「認房不認貸」，不是在解決問題，只是一直在延緩問題的引爆而已！

謝金河透露，起床時在香港信報讀到一篇有創見的文章，這篇文章標題是「中國屋太多，杜甫也頭痛！」，他不禁心想，唐朝詩人怎麼跑出來了？後來他意識到，原來作者引用了杜甫「茅屋為秋風所破詩」中的「安得廣廈千萬居，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山」，以此述說中國的房地產問題。

這篇文章提到，中國現有6.6億幢房屋，不僅可以提供14億人居住的需求，甚至可以供30億人居住，這是過去30年，中國賣力提供借貸，讓房地產成為經濟增長動力來源的結果；但是房地產創造的經濟增長，科技含金量不足，在這次美中角力中，美國卡住中國要害，中國就難以招架。

謝金河強調，中國必須面對嚴峻的房地產泡沫問題；他提到，投資名人呂宗耀提供他一份數據，美國的GDP總額約24兆美元，搭載的房地產總值是32兆美元，中國經濟總量18兆美元，搭載的房地產總值卻超過60兆美元，美國的房地產市值是GDP的1.3倍，中國是3.3倍，而美國還有印鈔權；謝金河推斷，單看這個比率，中國經濟未來調整之路，可能會比日本的泡沫經濟辛苦很多。

謝金河感嘆，最近恒大、碧桂園，還有一大串大型地產商的信貸危機都浮現出來，最精典的，是石榴集團董事長崔巍跪在地上，拜託銀行借錢紓困的畫面；他直言，奔馳30幾年的中國房地產市場已經積重難返，這些債可敵國的地產商根本救不起來，拖得愈久，對中國經濟傷害愈大。

面對外界的擔憂與唱衰，中國官方積極駁斥，中國發改委副主任叢亮，最近站出來說「唱衰中國論不會實現」，中國全國政協經濟委員會副主任林毅夫也說「中國絕對不會重蹈日本覆轍」；但謝金河強調，中國的房地產問題，肯定尾大不掉，最新的「認房不認貸」，不是在解決問題，只是一直在延緩問題的引爆而已！