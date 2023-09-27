佳榮泰「新花開」建築安全超放心 自住優質選擇

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台灣位於地震帶、板塊活動相當頻繁，因此強震發生的機率並不低，且雙北市屋齡超過30年以上的老宅又多，所以建築安全、結構穩固更受到購屋民眾的重視；優質建商佳榮泰在新北市五股的「水碓公園特區」推出新案「新花開」，不僅坪數規劃恰到好處、深受自住客與首購族喜愛，其結構安全上的用心更是看得見，整體產品的設計、坪效、動線也相當具水準。

政府推出一波波房市政策，包括《平均地權條例》修法打炒房，目前環境相當適合自住客進場，對買方市場更有利！坐落五股水碓公園特區的佳榮泰「新花開」為電梯華廈新案、採預售模式，預計2027年下半年交屋，打造地上9層、地下3層2棟建物，規劃67戶住家、3間店面。

現今單身族、小家庭不少，佳榮泰「新花開」因應真正自住客所需，規劃15～36坪1房至3房產品，因為室內動線設計佳、坪效使用一流，客廳、臥室都有開窗，採光佳，且每個房間都足以放下一張雙人床，因此受到許多五股在地、以及鄰近區域如泰山、新莊、蘆洲及三重地區首購族的喜愛，也有父母親幫兒女買房置產。

佳榮泰「新花開」所在的水碓公園特區，為發展成熟的區塊，開發至今已約20年，區域內多為透天別墅產品或是低樓層的電梯公寓，該特區以棋盤式規劃、沿小山坡開發，綠帶資源豐富，街廓整齊、市容優美，居住環境舒適清幽，因此有「新北陽明山」之稱號。此外，該區域內的水碓景觀公園面積萬坪、是在地人非常喜歡的休閒去處，至高處可遠眺大台北美景、視野相當好。

除了產品規劃優質，佳榮泰「新花開」的建築安全與結構用心更是一大亮點，包括採用SA級續接器連接鋼筋，於不同斷面採跳接處理，減少地震時橫向剪力破壞，鞏固續接的兩個接點，更強化建築結構強度、耐震度。

另外全棟建築混凝土磅數最高使用達5,000磅，並嚴選國內優質品牌的國產建材實業高品質混凝土，加強建築本體的結構穩固性；連續壁厚為60cm、壁體深至地面下18米。佳榮泰「新花開」對於建築安全高要求、都是要讓住戶能住得放心；該案將穿樑補樑也列為重點，將管線穿樑的孔徑補強，並使結構樑回復原始結構強度，針對工程上必須穿樑配管開口部分，於結構體施工加強開口部分做配筋補強，避免產生結構弱點。

建材配備也是相當到位、品質嚴選，像是標配錦鋐氣密窗、採用純料耐蝕鋁合金擠型，表面佐以陽極處理、粉體塗裝或氟碳烤漆塗膜，以阻止銹蝕氧化的情形，可保護鋁料並延長其壽命及增加美觀。此外，奈米碳纖維降噪石木地板採降噪新工法，隔音效果佳；廚房標配櫻花牌3+1機，除基礎3機外還配備微波烤箱，衛浴使用日本進口的INAX免治馬桶座，質感與良率極優；佳榮泰「新花開」更以取得綠建築銀級標章為目標，順應現今節能減碳趨勢、重視環保不落人後。

佳榮泰「新花開」的周邊機能也相當具優勢，包括鄰近優質學區德音國小的德音商圈，生活採買便利，且也可就近利用成泰路商圈機能。交通部分更讓民眾期待，未來五泰輕軌的F10站就接近德音國小商圈，建設利多可帶動房市保值與增值性，另外開車族可在5分鐘內上國道一號五股交流道、並可直接串接64與65快速道路，非常方便。

【佳榮泰新花開】15-36坪｜五股交流道3分鐘

貴賓專線：02-2291-5288

接待會館：新北市五股區登林路67號

個案官網: https://jrt-xinhuakai.com.tw/