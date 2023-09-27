新北市第5屆全國青年景觀競賽徵件 入圍可獲20萬材料補助

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新北市政府2023「第5屆全國青年景觀競賽」徵件即將截止，歡迎全台各地好手踴躍參賽。競賽徵件形式分為「施作」與「競圖」兩種類型，施作競賽與競圖競賽收件截止時間至10月2日止，將各選出10組，凡45歲以下，全台景觀、園藝、建築相關科系學生(含畢業生)，或曾於相關訓練機關受訓之人員，皆可以個人或團體方式報名參賽。

新北市政府綠美化環境景觀處於108年辦理第1屆全國青年景觀競賽，至今已邁入第5屆，透過施作或競圖競賽，以新北市公共空間為發揮場域，提供景觀設計與實作應用的舞臺，讓青年發揮創意改造公共空間，展現台灣景觀青年設計軟實力。本屆競賽主題為「永續之路：減碳及減廢行動」，推動農業健康式/市，呼應SDGs及新北市2030願景，衍伸生態環境永續發展，鼓勵青年設計師探索各種減碳及減廢方案，並融入永續城市、資源再利用及環境保護等概念，進而提出兼具創意和實用性的景觀設計方案，並化為實體作品展出，落實生產、生活、生態全方位共好的健康城市。

新北市農業局局長李玟表示，新北市做大事推動農業健康式/市，重視青年景觀師的發展，藉由全國青年景觀競賽來激發青年世代潛力，創造共好共榮的健康城市，讓青年設計師可展現才華和創造力，打造參賽者與業界、學界專家交流和學習的平台，競賽總獎金近20萬元，更提供施作競賽入選組別每組20萬元的材料補助金，進行現地施作，讓青年景觀師發揮創意及設計實力，將創新理念化為實體作品。