陸8月工業企業利潤好轉 由降轉年增17.2％

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大陸國家統計局27日公布，8月規模以上工業企業利潤實現由降轉增，年增17.2％。今年1至8月，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）46,558.2億元，年減11.7％，降幅比1至7月份收窄3.8個百分點。

1至8月份，工業企業中，國有控股企業實現利潤總額15,841.6億元，按年下降16.5％；股份制企業實現利潤總額34,018.4億元，下降12.1％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額11,092.7億元，下降11.1％；私營企業實現利潤總額12,487.2億元，下降4.6％。

1至8月份，主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長53.4％，電氣機械和器材製造業增長33％，通用設備製造業增長12.9％，專用設備製造業增長3.6％，汽車製造業增長2.4％，石油和天然氣開採業下降10.8％，紡織業下降15.0％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降20.6％，農副食品加工業下降26％，煤開採和洗選業下降26.3％，非金屬礦物製品業下降26.8％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降27.0％，化學原料和化學制品製造業下降51.1％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降57.1％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降68.9％。

統計局工業司統計師于衛寧解讀指8月份，隨著一系列推動宏觀經濟回升向好政策效果不斷顯現，工業生產穩步回升，企業利潤恢復明顯加快。但累計利潤降幅仍較大。下階段，要推動各項政策措施落實落細，持續推進新型工業化，不斷提高供給質量，著力擴大有效需求，持續提振市場信心，激發經營主體活力，不斷推動工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長。