《產業》超數位化時代來臨 企業宜從五大創新關鍵著手

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【時報記者任珮云台北報導】戴爾科技集團今年科技盛會「戴爾科技論壇（Dell Technologies Forum 2023）」，包含多雲、人工智慧（AI）、未來辦公、資安、永續等熱門主題議程，以及解決方案體驗區，協助企業掌握應用新技術、尋找新動能、開創新商模。戴爾將透過四個面向落實AI技術，包含AI-In、AI-On、AI-For及AI-With，並協助企業從五大創新關鍵著手，應對挑戰，提升永續數位競爭力。

面對快速變換的環境，數位轉型進入全新階段，企業將迎來「超數位化（Hyper-Digital）」時代，隨著AI浪潮席捲全球，帶來許多創新機會。IDC報告指出，今年全球AI產業包含軟、硬體和服務相關的支出規模將達1,540億美元，預計2026年將超過3,000億美元。戴爾透過一系列生成式AI解決方案，囊括服務、軟體、運算、儲存、網路、資料保護、客戶終端設備等，達到超自訂的生成式AI模型，協助企業落實AI應用。台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示：「企業希望藉由AI加速掌握數據價值，做出可靠的商業決策，尤其我們看到台灣醫療、金融、製造等產業有著急迫需求。如何將新技術以智慧化且高效地方式運用於人員、技術及流程中，成為企業未來致勝關鍵。」

戴爾認為，創新者須以策略性且全方位模式擁抱創新，並掌握五大關鍵：

一、人工智慧（AI）：運用生成式AI快速且安全地從數據中獲取價值，進而驅動產業轉型。Dell生成式AI解決方案囊括服務、軟體、運算、儲存、網路、資料保護、客戶終端設備等，達到超自訂的生成式AI模型。

二、多雲：多雲環境使企業更快解鎖新興技術，卻也可能因數據分佈在多個公有雲、邊緣和託管設施而難以管控。54%的IT決策者表示不同的雲端管理加上廠商功能，都會阻礙其雲端策略。因應企業常面臨多雲管理的複雜性，Dell APEX提供全面的即服務和雲端組合，透過原生多雲端設計簡化資料及應用管理。

三、邊緣：在AI的催化之下，未來將有更多創新於邊緣發生，卻也可能導致邊緣資產的複雜性、低效率和脆弱性。目前56%企業將大部分時間花在對抗複雜性，而非進行邊緣創新。Dell NativeEdge為業界唯一提供大規模安全裝置載入、遠端管理與多雲應用編排的邊緣運作軟體平台，重塑邊際運作的方式。

四、未來工作模式：在AI、物聯網、元宇宙等技術疊加之下，混合辦公場景更多元，員工的協作也更複雜，PC為實現高效生產力的重要工具。戴爾透過智能調優軟體Dell Optimizer及專為AI設計的Dell Precision工作站等智慧化解決方案，協助使用者隨處創新和無縫協作。

五、安全性：因應多處辦公趨勢，資料和應用程式分佈於多個雲端，企業更難確保其安全性。阻礙企業創新的兩個首要安全問題為整體複雜性和快速變化的威脅情勢。戴爾運用現代化安全鞏固防護，透過Zero Trust解決方案協助企業解決安全性挑戰。

戴爾科技集團首席人工智慧策略長Mei May Soo表示，隨著產業對於AI解決方案的需求不斷攀升，戴爾將從四大面向落實AI技術讓數據成為企業創新驅動力，分別為AI-In，將AI內建於產品中；AI-On，讓企業得以運行其AI工作負載的解決方案；AI-For，藉由AI實踐現代化業務；以及AI-With，攜手合作夥伴拓展AI生態系，使AI成真。