國民年金10月屆滿15年 勞保局教戰 1招爽領「雙年金」

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【旺得富理財網 李宗莉】國民年金保險自2008年10月1日開辦迄今，10月屆滿15年後啟動退場機制，勞保局表示，勞保年資只要與國保年資併計滿15年，就可以領雙年金，且試算後發現，按月領的領取總額，不到3年就會超過一次領取的金額，對長期退休生活更有保障。

勞保局表示，根據國保實施屆滿15年的「落日條款」，國民年金法第7條第3款規定將隨之退場，意即今年10月1日以後才領取相關社會保險老年給付者，均不能參加國保；曾參加國保所累計國保年資，在領取國保老年年金給付時，應按B式發給，也就是「月投保金額×國保年資×1.3%」。

也就是說，同時具有勞保及國保年資的民眾，因勞工保險條例及國民年金法訂有年資併計的規定，故勞保年資未滿15年者，可於年滿65歲時，併計國保有效年資後滿15年，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，使老年生活享有國保及勞保的雙重保障。

以擁有國保年資12年的王女士為例，雖勞保年資僅有7年，但併計已達「年資合計滿15年」的標準，今年10月滿65歲後，就可以開始領取國民年金，以平均月投保薪資1萬7000元計算，每月共可領取7005元。

計算公式如下：

勞保老年年金：平均月投保薪資1萬7000元×7年×0.775%+3000元=3922元

國保老年年金B式：1萬9761元×12年×1.3%=3083元

因此，國保+勞保雙年金每月共可領7005元。

如果王女士不採雙年金領取，而是先領取勞保一次金，只能領取11萬9000元（1萬7000元×7個月），但若採用「雙年金」方式，大概2年7個月就會超過選擇一次領取的11萬9000元。

勞保局分析，一般選擇領一次金的勞工，勞保年資通常不長，建議可以考慮繼續加保國保到65歲，合計年資超過15年就能領取雙年金，但因每個勞工的投保期間、健康狀況、資金需求等情形不同，仍建議視個人情形，選擇最妥適的方案。

此外，據勞保局統計，目前年齡約63、64歲，同時具備勞保及國保資格，但勞保年資未滿15年者約6萬人，因國民年金10月屆滿15年，提醒這6萬人若有意先領勞保，但又想維持國民年金A式（月投保金額×保險年資×0.65%+3772元）資格者，務必把握最後2個工作天的機會，否則10月起領取只能採B式計算。

但勞保局提醒，一般來說，按月領取雙年金的作法，不僅抗通膨，且活到老領到老，比分開領取勞保一次金及國民年金更為划算，對老年的退休生活更有長期保障。