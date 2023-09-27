航太軍工與醫療等領域布局有成 這檔法人按讚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

八貫（1342 TT）

客製化TPU先驅，布局航太軍工有成。

結論：八貫在航太、軍工、醫療等多項新產品布局有成，成功搶占利基型市場市佔率，加上戶外客戶庫存去化得宜，最差狀況已經過去，未來將有機會恢復成長動能。

群益評析

八貫透過掌握TPU材料與製程的兩大優勢，持續出貨多項新品，例如：軍工-防彈背心、航太逃生-減重版逃生梯、醫療-重症病床、戶外-新品睡墊等，並隨著過往主力產品-戶外，庫存去化情形已經過去，加上新產能即將開出，八貫有機會恢復成長動能。

23Q2雖戶外客戶去庫存，但產品組合轉佳，毛利率初見上升

23Q2因為戶外客戶去庫存，23Q2營收6.07億元，QoQ-4.71%，但受惠產品組合改善，毛利率33.01%，QoQ+472個BP，稅後純益1.41億元，稅後純益QoQ+35.98%，EPS 1.98元。

新產品軟式防彈戰術背心半成品將正式出貨

新產品首批訂單66萬套、預計未來一年完成出貨，並持續推出其他新產品，例如：針對重症和家庭護理病床的病人推出新款智能醫療床，提供病患更細緻的病床調整和改進，加上新式醫療病床使用的管材數量達到23支，過去最多只有17至18支，有效提升產品單價、獲利。