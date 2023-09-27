建築界的清新品牌「祥城建設」 打造安全感好宅「祥城·祥城」

成立於2010年的祥城建設，深耕高雄13年，由正值壯年的總經理洪振耀所創建，在此之前，洪總本在國外研習企管商學，但自小在身為高雄建築業資深前輩的父親身邊耳濡目染，使他對建築產生極大興趣，因此一回國，便前往父親洪維鴻投資創立的建設公司工地，從第一線的基層磨練實務經驗。

回憶起那一段工地的日子，洪總內心充滿感恩，從最基層的施工開始接觸，讓他細細了解施工工法的細節、工法的環節與相關性，以及微妙的產業生態現象，深深地領悟到「萬丈高樓平地起」，在這段日子的歷練下，意識到一磚一瓦步步紮實的重要性，培養出不躁進、按步就班的務實作風，即便走在高雄房市數十年一遇的大好時機，仍把持著節奏，從容地面對所有挑戰。

回顧祥城建設這13年來的產品，2014年的透天案「森白色」，即獲得園冶獎的殊榮；經過2個透天案後，開始推出15樓的電梯大樓，「祥城」、「祥祥城」皆在短時間內銷售一空；目前最新的建案，是鄰近愛河之心的31層超高大樓「祥城·祥城」。

洪總表示，他自己是從施工第一線循序踏實上來的，很清楚房子要蓋得好，須從自己要住的角度規劃及建造，再加上選用頂級建材不手軟，讓他對自家產品充滿信心。甚至從一開始到現在的案子，每一戶住家的衛浴都規劃了開窗。為了結構安全，更不惜成本採用雙重制震工法「日本住友64座GRAST制震壁」與「戴雲發Alfa Safe柱中柱耐震系統」。為貫徹初衷，打造出低維修、好維護的安全感好宅，並親自監督施工品質，明確精準地執行建造好宅的初衷。

相較於其他的建築新世代，他認為自己是很幸運的，父親在建築界30多年的老經驗，是他千金不換最珍貴的導師，扮演引領的角色卻不加以干涉，讓他可以放手做自己想做的事，實現自我的理想與夢想；不過，既是一肩挑起自己開公司，成敗也需自行承擔，他把壓力化為期待與關心的動力，鞭策著他向上提升。

面對2023年高雄房市的景氣驟變，洪總並不擔心，反而激起更大的信心，他說，品牌的重要性，在景氣低迷期更能突顯，過去13年用心經營的口碑，此時正是最好的收穫期。穩健的財務運作、突破與創新的精神、客戶至上的理念，讓祥城建設在新舊交替的高雄建設業中，獨樹一格。2年後，在高雄市中心矗立的「祥城·祥城」新地標，也將成為祥城建設進入下個階段的新里程碑。