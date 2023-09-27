恒指開低走高 恒生科技指數漲1％

美股下挫，港股輕微高開。恒生指數開盤漲0.03％，恒生科技指數開盤漲0.17％。截至10點46分，港股小幅拉升，恒生指數漲0.61％報17,573.86點。國企指數漲0.78％報6,077.57點。恒生科技指數漲0.99％報3,855.13點。
主要個股方面，貝殼漲近4％，攜程漲超2％，京東、小米、百度漲超2％。
概念股方面，汽車股走強，蔚來漲超5％，理想、小鵬、長城汽車漲近2％。另，大陸房地產股回暖，中國恒大止跌回升，漲逾3％。碧桂園、融創中國漲超2％。
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美股下挫，港股輕微高開。恒生指數開盤漲0.03％，恒生科技指數開盤漲0.17％。截至10點46分，港股小幅拉升，恒生指數漲0.61％報17,573.86點。國企指數漲0.78％報6,077.57點。恒生科技指數漲0.99％報3,855.13點。
主要個股方面，貝殼漲近4％，攜程漲超2％，京東、小米、百度漲超2％。
概念股方面，汽車股走強，蔚來漲超5％，理想、小鵬、長城汽車漲近2％。另，大陸房地產股回暖，中國恒大止跌回升，漲逾3％。碧桂園、融創中國漲超2％。
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