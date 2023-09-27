拒絕一次性雨傘袋 傘立淨是雨天唯一環保解決方案

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據報導台灣平均每人每天使用2.7個以上塑膠袋，年平均使用量782個，相較歐盟國家，年平均每人使用量為198個，台灣人使用量是歐盟國國民的3.9倍，台灣是名符其實的用「塑」成癮。台灣為海島型氣候，年雨量是全球平均下雨天數的三倍，平均一年138天下雨，是個多雨的國家，每當下雨天，人們將雨傘攜進室內，商家或機構通常提供不環保的一次性塑膠雨傘袋給民眾使用，卻又再次造成環境的負擔。

ESG環保、永續的議題，是社會及企業對友善環境改進及優化的依循，大旺國際引進日本暢銷20年，第一品牌-しずく～りん，中文商標：傘立淨-雨傘除水器的台灣獨家代理權。這是一款能夠將雨傘上面水滴迅速去除的設備，傘立淨雨傘除水器特性是：不用電源、不用日常維護，日本專利吸水墊可以使用約5-6年，只需將濕傘在傘立淨雨傘除水器中，用力搖晃敲打壁面數次，即可迅速去除雨傘表面大部分的水滴，讓環境變得舒適、安全。

雖然很多商店外面放置傘架，除了不美觀外，許多民眾因有雨傘置於店外丟失的負面經驗，便將濕傘帶進店內，增加了地面髒污、濕滑的隱患，傘立淨可以解決濕傘攜進店內，環境維護的痛點。日本專利傘立淨雨傘除水器，非市面上廉價的吸水棉產品，劣質吸水棉布當十數支雨傘使用後，水分吸飽後不但失去吸水效能，因擠壓作用會將內部水分倒流出來，人員若沒能及時更換吸水棉，等同於拿濕抹布在擦濕雨傘。

拒絕傘袋、免電源、不須維護、環保可燃材質耗材可長期使用，傘立淨雨傘除水器是大家雨天保持優雅、舒適及友善環境的唯一選擇。