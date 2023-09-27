萬物飆漲 法國人為省錢買衛生紙沐浴乳也縮手

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【中時新聞網 栗筱雯】萬物皆漲，通膨難擋，日子愈來愈不好過。路透社周二（26日）報導，民生必需品大廠如寶鹼（P&G）、聯合利華（Unilever）大幅調漲價格，法國消費者購買個人衛生用品、洗滌用品的數量已減少，或改買較便宜的自有品牌，有些人甚至減少沖澡、打掃次數以降低日用品用量。繼糧食價格之後，這很可能成為零售商、政治人物、消費品製造商的最新戰場。

路透社取得的「尼爾森愛科」（NielsenIQ）數據顯示，截至9月17日為止，14類消費物資之中有13項整體銷量下滑，其餘1項不增不減。主流品牌銷量有12類下滑，包括沐浴乳、衛生棉條、洗碗精、洗衣精、衛生紙、義大利麵條、麥片等等；自有品牌有10項銷量增加。

歐盟零售批發協會（Eurocommerce）零售貿易首席經濟學家戴巴瑞（Anton Delbarre）說：「只要出現合宜的自有品牌替代品，就會有大批消費者靠過去。有些人還真的少吃一點，縮減沖澡、打掃家居次數，洗碗精、洗衣精用量也減少了。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的政府預計周三（27日）在預算案提出民生雜貨通膨對策，立法要求食品製造商與超市業者每年協商產品定價，政府希望明年1月15日就能看到民生物資降價，以往要等到3月1日生效。

超市業者、政治人物批評雀巢（Nestle）、百事（PepsiCo）等食品業者「不配合」定價協商，還把包裝變小。法國第2大超市業者家樂福（Carrefour）上周在部分商品貨價張貼「縮水式通膨」（shrinkflation）標籤，代表減量不減價。

Ariel洗衣精、多芬（Dove）肥皂這類主流洗滌用品在法國長年稱霸，自有品牌難以匹敵。然而尼爾森愛科數據顯示，自有品牌銷量已見寸寸上升，大品牌銷量節節敗退，大品牌的沐浴乳、衛生棉條、洗碗產品、洗衣精、衛生紙業績變差了，消費者改買自有品牌同類商品。例如沐浴乳整體銷量跌6%，大品牌跌10%，自有品牌增14%；洗衣精整體銷量跌2%，大品牌跌10%，自有品牌增28%；衛生棉整體銷量跌3%，大品牌跌7%，自有品牌漲4%。

雜貨商與政府在國會議員聽證會大呼不滿，但消費品製造商默不作聲，僅由業者團體代表發言。寶鹼、聯合利華均未回應路透社的置評請求。

市場分析機構伯恩斯坦研究（Bernstein）分析師蒙坦（Bruno Monteyne）指出，「在法國，經濟疲軟，消費品銷量跟著疲軟」。

家樂福過去幾個月打價格戰，以降價吸引消費者光顧。執行長班巴爾（Alexandre Bompard）8月警告，高物價逼得消費者大砍民生必需品支出。 他說，家樂福原可自主讓洗衣粉售價打4折，但法律規定折扣上限之後，零售商就不能任意大打折，家樂福與寶鹼、聯合利華、漢高（Henkel）等大品牌供應商議價空間因而受限。

戴巴瑞說，即使物價壓力趨緩，消費者購物內容的改變很可能持續下去，「民眾實際上正在執行配給設限，部分原因是購買力下降，也因為薪水永遠趕不上通膨。一旦趕上了，影響可能縮小，但一部分會依然存在，因為新的消費習慣已養成」。

文章來源：French shoppers buy fewer tampons, less detergent as prices surge