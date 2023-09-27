《基金》台股震盪靠「定期定額」 這類基金放大勝率

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【時報記者任珮云台北報導】近期台股進入震盪整理期，許多投資人上半年來不及上車，最近想進場卻又遇到台股震盪，擔憂會不會買在高點，到頭來變成一場空。專家建議投資人可以善用長期投資神器—「定期定額」，不僅能降低投資成本，還不易被股市震盪甩出車外。以中小型股來說，這一類股票具備高本益比、高波動、高爆發力的特色，能夠讓定期定額策略發揮最大功效。

根據晨星統計至8月底的數據，台股中小型基金近一年定期定額報酬率平均在29.48%。相較之下，加權指數近一年定期定額報酬率只有個位數，電子指數報酬率也僅有15.78%。其中，績效居冠的統一中小基金，近一年定期定額報酬率甚至高達53.41%，遙遙領先同類型基金，也是拉抬整體台股中小型基金平均績效的主要動力。

統一中小基金經理人陳之硯表示，短線上台股預計將跟隨美股持續震盪，大盤上行空間有限，此時選股會是績效的關鍵。基金布局將著重具備三大特色的族群，包括下半年基本面有上修機會、訂單能見度高且長線成長趨勢明確。以產業能見度最高的AI為例，隨著晶片供應逐步恢復，AI伺服器預計將在年底前陸續出貨，帶動供應鏈營收快速上升，有望持續獲得資金青睞。

而據統計，台股中小型基金近一年定期定額報酬率前強依次為:統一中小報酬率為53.41%、日盛小而美報酬率為44.52%、野村中小報酬率為42.73%，施羅德台灣樂活中小報酬率為37%，街口中小型報酬率為31.06%。