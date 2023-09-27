訓練在職中高齡勞工助穩定就業 傳產高年級生0離職！

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在少子化及高齡化趨勢下，未來就業市場將面臨勞動力短缺與老化問題。食品製造業泰吉軒實業有限公司（以下簡稱泰吉軒），藉由運用勞動部勞動力發展署「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」提升中高齡員工專業職能，111年度全年度中高齡在職員工離職人數為0，且訓後考取證照成功率達100％！

「超高齡社會」即將來臨！根據國發會預估， 2025年臺灣老年人占比將達20％，正式邁入超高齡社會。為支持中高齡及高齡勞工穩定就業及退休後再就業，發展署透過補助70％訓練費用，鼓勵雇主指派所僱用中高齡及高齡勞工參加外部進修訓練，以強化中高齡及高齡勞工工作技能，累積人力資本並提高職場競爭力。

泰吉軒成立於民國104年，主要從事於食品加工製造，近年來除了疫情導致全球產業快速變動外，公司也從內部員工盤點的過程中發現中高齡職員有逐漸增加的情形，在得知政府有協助在職中高齡員工的訓練補助計畫時，便決定申請計畫，不僅中高齡員工得以不斷進修，強化職場專業知識與技術，更為公司提升效益，增強企業競爭力。泰吉軒指出，在111年度辦理教育訓練課程上，其針對不同工作崗位性質的員工進行個別安排，例如：於主管培訓計畫中，分配工作指導、工作分解、績效考核管理等相關主管管理課程；在專業知識技能培訓計畫中，規劃食品品質認證、食安相關知識培訓、TTQS認證培訓等相關課程；最後於核心技術計畫，安排PLC控制實務相關課程等。

泰吉軒表示，員工在參與訓練課程後不僅工作績效提升、客訴降低，且能有效地優化系統設備使效能增加外，111年度在職中高齡員工的離職人數為0，且員工訓後考取證照率達100％。目前公司在112年仍持續申辦發展署「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，並有效地善用中高齡人力資源，提高工作穩定度與留任率，相關實務經驗可作為各事業單位的典範。

泰吉軒認為，中高齡員工接受訓練課程後，不但能讓員工具備應有之工作態度，提升工作效率及對組織的認同感，使整體營運流程更加順暢，在人力資源管理運用上也有助於能力的提升，成為部門主管在人力需求方面的解方，有效提升公司留任率及員工自我職場競爭力。透過計畫的協助，不僅可使企業能透過補助減輕辦訓負擔、提升預算擴大訓練計畫規模，更能協助員工多元的進修與培訓，讓中高齡員工的職涯發展更長遠，創造雙贏的局面。

發展署為支持45歲以上的中高齡及高齡勞工穩定就業，推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，透過補助70％訓練費用，鼓勵雇主依其營運發展與穩定留任需要指派中高齡及高齡勞工參訓，以強化中高齡及高齡勞工專業技術能力，補助總額上限為每一雇主每年最高30萬元。

另「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」則是強化即將屆退之64歲勞工工作技能，以支持其退休後再就業，雇主只要指派年滿64歲員工參加退休後再就業準備之職業訓練，可獲得補助70％訓練費用，補助總額與「中高齡者退休後再就業準備協助措施計畫」提供之其他協助措施（職涯發展、就業諮詢、創業諮詢）合計，每一雇主每年最高補助50萬元。有訓練需求或想進一步了解計畫相關訊息，請參考計畫網站（https：／／onjobtraining.wda.gov.tw／）獲得更多服務資訊。