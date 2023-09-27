虛擬資產平台金管會不沾鍋？黃天牧曝立專法時程表

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「虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，金管會雖「掛名」主管機關，但仍採低度管理，立委質疑金管會對虛資產交易依舊是傾向「不沾鍋」。金管會主委黃天牧27日於財委會中首度透露時程表，虛擬資產平台規管採循序漸進，虛擬通貨公會今年底前會成立，會觀察半年後再考慮深化，看是要立專法或用其他法規授權的方式管理，另外，公會成立後也希望業者「自發性」設有最低資本額標準，讓資本額不要差異過大，不要讓大眾擔憂。

立委賴士葆指出，金管會對虛擬資產管理不沾鍋，還是只有聚焦洗防，其他不敢碰，但金管會應該跳下來要求虛擬資產平台交易揭露、成立像證交所這樣的虛擬貨幣交易所。

立委郭國文則指出，個人幣商是否未納管，大型交易所與個人幣商應採差異化監理。立委沈發惠也批現在金管會對虛擬資產管理是低度監理。

黃天牧指出，目前已訂出十大指導原則，監理會採「循序漸進」，要了解市場參與者才能更深化管理，若是一開始就採高度監理，業者法律遵循成本會很高。目前規劃是虛擬通貨公會今年底前會成立，會觀察半年後再考慮深化，看是要立專法或用其他法規授權的方式管理。

黃天牧指出，對立專法的做法並「沒有排除」，但立法前必須熟悉市場，才能夠對立法訂得適中，訂過低可能管不到風險，訂過高對業者法遵成本很高，商品風控、專業精神等，對立法都會有影響。現在就像試水溫，先開始去管，未來會漸漸進行，截至9月26日止，已有26家業者簽署洗防法遵聲明，另外有送件審查29家。

沈發惠進一步質詢，虛擬資產業者資本額差異很大，最多有到2億，最低只有50萬，資本額為何不設立標準、門檻？

黃天牧指出，會看發展情況，目前26家資本額都非常小，現階段因為這些業者希望不用太高成本經營，若設資本額門檻，很多業者就被阻絕門外，但要讓資本額資訊揭露給大眾。因為業者很積極年底前成立公會，未來金管會會與公會討論，希望業者「自發性」設有最低資本額標準，讓資本額不要差異過大，不要讓大眾擔憂。

黃天牧指出，未來也不排除針對交易平台做專案金檢，現在檢查局在人力上已開始做準備。