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台南登革熱今恐破萬例 羅一鈞：本周疫情處於高點

  • 中時即時 曹婷婷
疾管署副署長羅一鈞（中）呼籲中秋連假仍要持續配合登革熱防治作為，希望連假過後疫情再度反轉。（曹婷婷攝）
疾管署副署長羅一鈞（中）呼籲中秋連假仍要持續配合登革熱防治作為，希望連假過後疫情再度反轉。（曹婷婷攝）

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台南本土登革熱病例昨天單日新增408例，為本次疫情單日最高紀錄，累計9872例，今天將破萬例。疾管署副署長羅一鈞表示，台南疫情本周處於高點，本周為疫情反彈一周，昨天超過400例，今天會比400例低一點，觀察本周一、二病媒蚊指數已開始下降，審慎評估中秋連假後，將有二度反轉趨勢出現。

他說，上周新增1700多例，前一周1900多例，本周將達2000例上下，也將是疫情以來新增最多的一周，但仍會努力防治，希望能在10月中旬達到千例以下的目標。

羅一鈞說，中秋節這周是關鍵周，上周即已觀察到永康區、東區、安南區病例數穩定下降，但北區、南區、中西區則持平，當時也有點擔心疫情反轉戰果恐無法保全到中秋節，所以一直提醒中秋節前要加強防治力道，絕不可放鬆。

羅一鈞表示，國衛院與衛生局上周監測全市病媒蚊、誘卵桶指數都有止跌回升的情形，目前以南區、北區、中西區等次級熱區病例上升速度快，本周作戰目標就是保全上周好不容易反轉的戰果，繼續維持防治力道及加強稽查社區隱藏孳生源，特別是屋後天溝，希望能壓制病例數，在中秋連假後再出現反轉。

他也提到，上周病媒蚊指數升高反映了海葵颱風過後帶來強風豪雨，造成環境有隱藏孳生源，這些病媒蚊2周後下蛋，造成上周病媒蚊指數上升，很多化學噴消、環境整頓上周陸續進行，效果要本周及下周才能驗收。

他說，評估本周疫情將是疫情最高點，預估下周後才能下降，但後續仍要看有無颱風或氣候有無劇烈轉變，若無的話，中秋後疫情穩定下降的目標不變。

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