微軟砍輝達？大摩點名3檔AI股9月業績飆

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微軟下修輝達H100訂單震撼市場，不過摩根士丹利證券（大摩）駁斥砍單說法，指出截至目前為止，微軟AI伺服器供貨正常，Meta的AI伺服器從9月開始出貨，繼續看好廣達後市。至於技嘉、金像電的出貨也都符合預期。

因為微軟砍單的消息傳遍市場，造成輝達及其概念股輪番重挫，但大摩分析師Joseph Moore指出，這個傳言顯然過於誇大，根據大摩最近調查發現，客戶對於H100晶片的需求依舊遠高於供給，「這反而創造低價買進的機會」。

此外大摩也指出，Meta的AI伺服器從9月開始出貨，有助於廣達業績表現；技嘉9月AI伺服器的出貨進度也都符合市場預期；而金像電在AI產品出貨帶動，第4季營收可望季增個位數至雙位數，毛利率則可提升1個百分點。

在大摩表態之後，廣達、技嘉、金像電今在大盤震盪下全部走高，廣達以223元開盤後持續走升，截至11點最高到227.5元、漲幅超過2%；技嘉則最高漲至284.5元，漲幅3%；金像電最高來到211元，在接近11點時暫報208元，漲幅接近2%。

摩爾投顧分析師江國中表示，美股重挫投資人不必太過恐慌，今日台股下殺後，明顯有逢低買盤，在長多格局未變下，除非年線、萬六失守，否則本周遇到中秋節，下周還有雙十節連續假期，台股持續量縮，節前會形成漂亮的凹洞量。

江國中表示，台股目前明顯「只守不攻」，只能說「AI股最佳買點未到」。目前AI三大指標股緯創、廣達、光寶在站上月線、成交量放大前，仍是反覆打底階段。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。