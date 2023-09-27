詐團最愛10家銀行專案金檢 金管會抓出9缺失

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立法院財委會4月中通過臨時提案，要求金管會對人頭戶最多10大銀行進行專案金檢，金管會專案金檢已完成，會中抓出9大缺失，包含短期頻繁開戶銀行未確認就給開帳戶、監控系統參數有問題、沒建立警示帳戶資料比對系統等。

金管會是在5月針對人頭戶展開專案金檢，針對去年「投資詐欺案件使用人頭帳戶各金融機構占比」的前十名金融機構，進行防詐風控機制檢視專案檢查，專案金檢已完成。金管會主委黃天牧今（27日）列席立院財委會，會中也表示，檢查缺失已有提供給相關金融機構。

金管會在人頭戶專案金檢中，發現國銀主要有9大缺失。第ㄧ，短期頻繁開戶或註記異常者，銀行未合理說明、確實審核就開戶；第二，公會彙整的共通性異常態樣，沒有納入內部預警指標；第三，監控機制系統參數有間題，不能及時預警。

第四，偵測到異常交易，卻未加強監控或進行查證；第五，沒建立警示帳戶的資料比對系統，如手機號碼；第六，遭通報警示帳戶未立即通知聯徵中心，或末查證就解除列管；第七，久未往來客戶突申請電子轉帳，沒事前審核及覆核；第八，客戶申請調高網路轉帳限額，沒落實檢核；第九，同客戶虛擬帳號接連被警示，仍未暫停交易或進行調查。

金管會進行人頭戶的金檢重點有四項，包括「金融機構對於人頭帳戶及數位存款帳戶增列開戶審查管控措施」、「人頭戶偵測機制妥適性與警示帳戶聯防機制落實」、「高風險自動化業務（網銀、ATM等）控管機制」，及「金對網站業者或企業（包括第三方支付業者）申請虛擬帳號管控作業」等。