人行：加大調控力度 堅決防範匯率超調風險

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中國人民銀行貨幣政策委員會25日召開第三季例會，提到國內經濟仍面臨需求不足等挑戰，要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，做好逆周期和跨周期調節；要促進物價低位回升，保持物價在合理水平。

人行官網公布的新聞稿指出，會議要求深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議稱，要加大已推出貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

此外，要增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資；促進物價低位回升，保持物價在合理水平；落實好調增的再貸款再貼現額度，實施好存續結構性貨幣政策工具，繼續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。

會議又提出，要完善市場化利率形成和傳導機制，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降；落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加製造業中長期貸款。優化大宗消費品和社會服務領域消費金融服務；因城施策精準實施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效。

此外，加大對「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度，推動建立房地產業發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，推動平台企業規範健康持續發展。