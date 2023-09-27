王品LINE官帳寵粉 「享鴨」升級 「最肉」送PRIME板腱

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台灣LINE的活躍用戶數高達2,100萬，使用率達90.7％居全台之冠，LINE官方帳號成為消費者最愛用的消息通路，王品集團六大品牌推出LINE官方帳號活動懶人包，希望線上線下互導效應、創造業績。

以烤鴨與中華料理聞名的「享鴨」舉辦「巨DUCK同享」LINE活動，鐵粉於9／30前透過LINE官方帳號互動遊戲贏得「巨鴨DUCK富翁優惠券」，憑券於9月底前消費任一道★星級佳餚，如：陳釀梅子雞球、 瑤柱醬爆蘿蔔糕等，可享免費升級份量加大。10／1-11／30，憑券消費套餐或含鴨商品，當次烤鴨集點雙倍回饋。

鐵板燒「hot 7」的LINE官方帳號，即日起至10／31舉辦「美食轉運站」限時活動，每周二準時釋出多款優惠券，憑券回店消費2客套餐，且內含指定品項即可免費將主餐份量升級或享用贈菜，吃得到激量原塊牛排和泰式鮮蝦等多重好禮。

來台中必吃的「最肉」燒肉在10／1前，於LINE官方帳號上完成「中秋最任性俱樂部」互動遊戲可獲贈菜券，11／30前可憑券消費兌換美國PRIME板腱、伊比利豬梅花或松露紅羽雞腿。

鍋物系列也推出多樣LINE官方帳號活動和獨家限量贈品。CP值超高的人氣品牌「石二鍋」，即日起至10／15，將單筆消費滿$500元的發票登錄至LINE官方帳號，就有機會把獨家百頁豆腐魚抱枕抽回家，上傳次數越多、中獎機率越高。

10／15前加入最潮台式火鍋「尬鍋」的LINE官方帳號，輸入個人星座或至FB粉絲專頁指定貼文下留言「天涼好Chill 來吃尬鍋」，即可領取「秋日好chill券」，用餐滿千現折$100元，趁機會邀三五好友聚餐吃起來。主打個人獨享平價鍋物的「12 MINI快煮鍋」，即日起至11／30，透過LINE官方帳號累積點數，消費1鍋集1點，集滿12點可兌換超實用又可愛的限量MINI手機支架，數量有限，送完為止。