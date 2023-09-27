中鋼股價破底 法人點出營運一關鍵

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中鋼(2002)董座一句今年面臨建廠最大挑戰，導致26日股價開低，盤中跌幅約2.5%，股價呈現破底走勢；法人表示，今年第四季中國粗鋼限產政策能否落實，將觀察中國中央的政令能否貫徹而定，預期中鋼第三季營運在損益兩平的水準，因此第四季是中鋼今年能否維持獲利的重要關鍵。

中鋼董事長翁朝棟26日寫了一封信給所有中鋼員工，表示今年的營運恐怕是中鋼建廠以來最大的挑戰，他指出中鋼建廠以來只有第一年虧損，之後都是賺錢，希望藉由「二軸三轉」的發展重點，今年同樣能轉虧為盈。

中鋼營運面臨挑戰，近期外資連續七個交易日站在賣方，累計賣超逾4.7萬張，導致股價呈現破底走勢。由於中鋼是存股族存股標的，截至9月23日中鋼股東人數已突破120萬人，中鋼股價破底引發網友一陣哀號「才說春燕要來了…結果現在又不來了是嗎」、「兩個月前才這樣說 "利多浮現 中鋼看Q4春燕歸"」、「要照顧中下游廠商，懂」、「終於肯說實話了是嗎？」、「反著看 底部快到了」。

群益投顧表示，俄羅斯對鋼鐵出口開徵0~7%的出口稅，有利於國際鋼市的價格穩定，不過中國要維持粗鋼限產的長期政策，第四季的粗鋼產量必定要有明顯的減少，但粗鋼產量減少勢必影響各個鋼廠的稼動率及獲利，牽涉到地方政府的GDP成長及財政，因此第四季中國粗鋼限產政策能否落實，主要仍觀察中國中央的政令能否貫徹而定。

群益投顧認為，中鋼今年上半年獲利僅在損平水準，第三季鋼價先跌後漲，預期也會在損益兩平的水準，因此第四季是中鋼今年能否維持獲利的重要關鍵，也是中鋼表示今年是建廠以來最大挑戰的原因，仍維持中鋼「區間操作」的投資建議。