全球經濟爛爆 這窮國「經濟成長115％」 驚人內幕曝光

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【中時新聞網 郭宜欣】歷經疫情期間的大撒幣後，全球央行升息，導致消費者需求快速反轉，陷入不景氣危機，美國、大陸等主要經濟體今年與明年的經濟成長趨緩，在此背景下，南美小國蓋亞那今年經濟成長率將衝到38%，在未來5年內甚至會飆破100%，主要是靠著石油生產與出口賺取豐厚利潤。

CNBC報導，國際貨幣基金組織（IMF）預測蓋亞那今年經濟成長率將達38%，惠譽集團子公司惠譽解決方案拉丁美洲國家風險部門Andrew Trahan提到，「蓋亞那將迎來爆炸性成長，經濟成長率在未來5年內將達115%的水準，幅度取決於石油產量增加的速度。」

Andrew Trahan說明蓋亞那取得突破的關鍵，在於近年來不斷發現油田，產量增加提高蓋亞那的淨出口規模。IMF則提到，除了石油業之外，農業、礦業及採石業的表現也都相當不錯。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）副研究員Valerie Marcel表示，「蓋亞那已經從加勒比海最窮的國家之一，發展成一個擁有卓越成長實力的經濟體。」

然而蓋亞那的經濟前景不是沒有風險，Andrew Trahan提到，印度裔蓋亞那人和非裔蓋亞那之間存在嚴重分歧，同時有腐敗和組織犯罪作干擾，當眾人爭搶石油利益，可能會加劇分歧。Valerie Marcel則認為，蓋亞那追求經濟多元化相當重要，隨著時間的推移，油價最終將保持在低點。