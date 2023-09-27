中市府支持友祝農產實現永續 走向農業智慧製造

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺中市以其優越的地理位置和宜人的氣候，為農業生產提供了絕佳的環境優勢，被譽為臺灣的農產品寶庫，而在地的農民們在時代的推演下，不僅關注其產品品質，更關注環境永續性，積極投入有機農業和生態保育，利用農業科技的新應用，提高生產效率和農產品品質。

位於臺中大雅地區的友祝農產公司，是臺灣農產品的中流砥柱，以提供高品質的蔬果為己任，為消費者提供安全可信的食品選擇，亦提供多元的蔬果銷售渠道，從產地到餐桌全程控管，確保優良品質，目前已與王品集團、家樂福、新光三越、SOGO 百貨、大潤發、愛買和大買家等多個銷售渠道合作，與合作夥伴共同推動健康農產品。

近期在臺中市政府經濟發展局「臺中市企業先進智造學院」計畫輔導下，由經發局委託逢甲大學臺灣智慧製造創新營運中心，媒合德明管理顧問有限公司、新光三越等單位與友祝農產合作，積極探索多元化經營，推動企業社會責任，實現農產品業的永續發展。

中市府經發局「臺中市企業先進智造學院」課程 整合農產商線系統與數位整合

友祝農產執行長許書維表示，臺中的農產業正面臨商線系統整合、資訊安全，以及碳排放問題多重挑戰，企業必須不斷轉型，適應新的環境，並實現可持續發展的企業營運。

然而，轉型不僅僅是技術層面上的挑戰，還需要克服文化和組織結構上的障礙，友祝農產積極參加「臺中市企業先進智造學院」課程，特別關注「淨零碳排」和「全球供應鏈管理」，應用課程中所學之寶貴的知識和解決方案，實現更高效、智能的運營。此外，考量資安為當前企業不容忽視的挑戰，友祝農產也特別選修了「資訊安全」課程，在這個數據驅動一切的時代，確保消費者數據安全性的議題將會越來越重要。

除了課程帶來的幫助，友祝農產也在逢甲大學臺灣智慧製造創新營運中心的輔導下，成功媒合致力於數位整合行銷、電子商務平臺經營、商品與方案設計發行的「德明管理顧問有限公司」協助友祝農產洽談通路端解決方案的合作事項，協助公司在市場上能夠更穩固的發展。

其次，許書維提及，友祝農產亦專注於電子商務的運營，藉由與德明管理顧問合作，正式啟動電商業務的 2.0 計畫，有助於公司在電子商務領域提升運營效率，獲得競爭優勢。此外，在德明管理顧問的協助下，友祝農產與新光三越食品超市建立了直接交貨的合作模式，此舉讓公司能更專注於農產品高端精品市場，擴展市場範圍，並為消費者提供更多高品質的農產品選擇。

「臺中市企業先進智造學院」提供企業全面性的整合資源，掌握企業轉型必備的知能，而專家訪視輔導服務，則是為企業量身訂做提供診斷，不僅能深入了解企業面臨的問題，著手提供協助和建議，還能訂定實現改善計畫的具體目標，這些輔導措施成功的為友祝農產提供了強大的支持，有助於實現更長遠的成長和發展目標，讓農產業也能在時代的考驗下更具競爭力，維持企業長期的成長動能和長遠發展。