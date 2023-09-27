大亞集團旗下志光能源漁電共生太陽能光電案場 27日啟用

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大亞集團旗下志光能源位於台南七股漁電共生太陽能光電廠，第一期建置容量85MW示範案場，7月底取得電業執照，27日由大亞集團董事長沈尚弘主持啟動儀式。

大亞集團目前在全台有68座屋頂型及地面型太陽能光電廠，總建置容量210MW，短期目標2026年達500MW。

大亞集團近年積極投入綠能布局，轉型為能源鏈管理集團，涵蓋能源的產生、傳輸、轉換、儲存、管理提供完整服務。大亞集團2021年向大同收購志光能源，取得志光能源位於台南七股建置容量120MW漁電共生太陽能電廠案場，今年7月正式取得電業執照，並獲經濟部能源局指定為漁電共生示範案場，成為生態、養殖與綠電三方共好的綠能發電典範。

大亞集團董事長沈尚弘致詞表示，志光能源漁電共生太陽能光電案場以養殖為主，發電為輔，照顧漁業，也可以生產很好的綠電。志光能源努力獲得地主、漁民及居民的信任，也照顧當地居民及漁民的生活。大亞集團還在其他地方建置太陽能光電案場。

大亞總管理處總經理兼發言人陳重光指出，志光能源漁電共生太陽能光電廠案場佔地160公頃，是大亞集團第一個漁電共生大型案場，第一期建置容量85MW，2022年11月已併聯，上半年認列電費收入2.66億元，此後每月依發電量認列電費收入。第二期建置容量35MW案場，已提出申請，但受行政流程影響，原本計畫今年底完成，將延後至明年下半年完成建置且掛表。