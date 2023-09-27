媒體議價 唐鳳：Meta下月提方案

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對於外界關心媒體議價進度，數位部長唐鳳27日透露，10月Meta將提出他們可以接受的方案，希望可以比照Google提出具體方案，這部分會持續和Meta談。

唐鳳日前訪美期間，也與Meta全球事務總裁Nick Clegg會面，除討論AI評測合作機制外，唐鳳也向Nick Clegg表達我國政府支持新聞有價的堅定立場，敦促Meta儘速落實與新聞業第三輪會議的承諾，共同推動台灣數位內容生態系多元創新。

唐鳳27日出席立法院進行數位部業務報告並備質詢時，對於立委陳椒華關心媒體議價進度，以及我國是否立法，唐鳳說，這次去美國，有跟Nick Clegg當面說，要一起跟媒體跟新聞促成多元創新，惟具體機制，在第三輪對話裡面，我國新聞業有不同見解。而在行政院討論上，不排除有法律情況，但Meta要先提出他們自己可接受方案，希望比照Google，這部分下個月會再跟Nick Clegg持續談。

對哪那些模式比較適合台灣？唐鳳說，這牽涉誰來指定哪些是新聞業，或是哪些著作連接權所稱之新聞，而自己認為，無論著作連接權模式可以客觀計算，還是基金模式都是可行方式。

針對媒體議價相關草案何時出來？唐鳳強調目前狀態就是自己媒體業跟國際兩大數位平台還沒有收斂，希望Meta在下個月自己提出不等法律就可以實施的方案。