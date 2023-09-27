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瑞銀財管 CIO ：美元兌日圓短期內可能將維持在145-150區間

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由於美聯準會釋出政策利率將在更長時間內維持較高水準的信號，瑞銀財富管理投資總監辦公室略微削減對美元兌日元明年（2024）的跌幅預期，然因美聯準會偏鷹以及日本官員持續口頭干預意味著，美元兌日圓短期內可能將維持在145-150區間。

瑞銀財管CIO將美元兌日圓除了12月目標價位從原先的142調至145之外，明年3月、6月和9 月的目標價分別上調至143、140 和136，先前預測為140、138 和134。顯示，瑞銀財管CIO認為美元比預期強勢，該團隊認為，目前美日利差仍然是美元兌日元匯率的最重要驅動因素。

瑞銀財管CIO預期日本央行將在2024年上半年進一步推進貨幣政策正常化，這應在中期內支撐日圓略回升因素，但美國利率以及美元兌日圓在更長時間維持偏高水準。

瑞銀財管CIO認為未來美元兌日圓的升勢會趨緩甚至有向下滑落的原因是「日本央行繼續尋求應對日圓疲軟的挑戰」。瑞銀財管CIO指出，在近期的媒體採訪中，日央行總裁植田和男表達不樂見日圓走貶並暗示政策進一步轉向可能比預期來得更早。

瑞銀財管CIO表示，美聯準會偏鷹以及日本官員持續口頭干預意味著，美元兌日圓短期內可能將維持在145-150區間。到年底，日圓的貶值壓力應較為緩和，屆時美聯準會結束升息週期的立場將更為明確，而日本央行在2024年可能採取進一步行動取消收益率曲線控制和負利率政策。

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