大陸前8月規模以上工業企業 利潤下降11.7％

中國大陸國家統計局27日消息，1—8月份，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額4兆6558.2億元（人民幣，下同），同比下降11.7％，降幅比1—7月收窄3.8個百分點（按可比口徑計算）。 大陸1—8月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1兆5841.6億元，同比下降16.5％；股份制企業實現利潤總額34018.4億元，下降12.1％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1兆1092.7億元，下降11.1％；私營企業實現利潤總額1兆2487.2億元，下降4.6％。 1—8月，採礦業實現利潤總額8906.3億元，同比下降20.5％；製造業實現利潤總額3兆2982.8億元，下降13.7％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4669.1億元，增長40.4％。 1—8月，主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長53.4％，電氣機械和器材製造業增長33.0％，通用設備製造業增長12.9％，專用設備製造業增長3.6％，汽車製造業增長2.4％，石油和天然氣開採業下降10.8％，紡織業下降15.0％，電腦、通信和其他電子設備製造業下降20.6％，農副食品加工業下降26.0％，煤炭開採和洗選業下降26.3％，非金屬礦物製品業下降26.8％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降27.0％，化學原料和化學製品製造業下降51.1％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降57.1％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降68.9％。 1—8月，規模以上工業企業實現營業收入84.33兆元，同比下降0.3％；發生營業成本71.83兆元，增長0.2％；營業收入利潤率為5.52％，同比下降0.71個百分點。 8月底，規模以上工業企業資產總計163.01兆元，同比增長6.6％；負債合計93.87兆元，增長7.0％；所有者權益合計69.14兆元，增長6.1％；資產負債率為57.6％，同比上升0.2個百分點。 8月底，規模以上工業企業應收帳款23.41兆元，同比增長9.5％；產成品存貨6.15兆元，增長2.4％。 1—8月，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.17元，同比增加0.42元；每百元營業收入中的費用為8.33元，同比增加0.28元。 8月底，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為79.2元，同比減少6.1元；人均營業收入為175.0萬元，同比增加5.2萬元；產成品存貨周轉天數為20.3天，同比增加1.2天；應收賬款平均回收期為63.5天，同比增加6.0天。 8月規模以上工業企業利潤實現由降轉增，同比增長17.2％。