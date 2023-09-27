9／27期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

最新房屋銷售、消費者信心報告令投資人對美國經濟現狀憂心忡忡，再加上長債殖利率刷新數年高、政府關門疑慮罩頂，衝擊美國四大指數全面下挫。

道瓊工業平均指數9月26日終場下跌1.14％（388點）、收33,618.88點，創6月6日以來收盤新低，為3月以來首次跌破200日移動平均線。那斯達克指數下跌1.57％（207.71點）、收13,063.61點，創5月31日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌1.47％（63.94點）、收4,273.53點，創6月7日以來收盤新低。費城半導體指數下跌1.77％（59.84點）、收3,329.62點，創5月24日以來收盤新低。

美國經濟諮商理事會（TheConferenceBoard）26日公布，9月份消費者信心指數自8月的108.7下挫至103，預期指數也跳水至73.7、已跌破觀察家注重的經濟衰退水位。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測9月消費者信心指數僅將跌至105.5。

美國商務部26日則公布，8月新屋銷售量較7月修正值下跌8.7％至675,000棟。根據道瓊社調查，經濟學家原本認為8月銷售量將達695,000棟，只比7月未修正的數字低2.7％。

摩根大通（JPMorganChase&Co.、通稱小摩）執行長戴蒙（JamieDimon）26日接受《經濟時報》（TheEconomicTimes）專訪時警告，受到巨大財政支出、全球轉換至綠能推升通膨壓力影響，美國利率絕對有可能上探7％。他質疑企業是否為7％的利率及經濟衰退做好準備。上述論述也讓美股面臨壓力。

銀行股應聲走弱。SPDR標普地區性銀行ETF（S&PRegionalBankETF，代號為KRE.US）下跌1.56％、收41.10美元。富國銀行（WellsFargo）、摩根士丹利（MorganStanley）分別下滑2.19％、1.04％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月26日收盤上漲0.71美元或0.8％至每桶90.39美元，因油市供應削減預期將令庫存下滑的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.55美元或0.6％至每桶92.43美元。

美國石油協會周二盤後公布的數據顯示，上周美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少160萬桶、70萬桶與170萬桶。根據華爾街日報的調查，分析師平均預估上周美國原油、汽油與蒸餾油庫存將分別減少60萬桶、20萬桶與100萬桶。美國能源部的庫存報告將於周三公布。

美國能源部公布的數據顯示，9月25日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.837美元，較前周下跌4.1美分，較去年同期上漲12.6美分。各地區零售汽油均價多數下跌，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖5.258美元，較前周上漲9.5美分，較去年同期上漲8.6美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.351美元，較前周下跌8美分，較去年同期上漲23.3美分。

美國汽車協會報告表示，上周全美零售汽油均價較前周上漲1美分至每加侖3.86美元，周初甫創下年內新高達到每加侖3.88美元。協會發言人葛洛斯（AndrewGross）表示，鑑於煉油廠逐漸轉向冬季汽油，季節性零售汽油價格傾向於下滑，但原油價格的漲勢令零售汽油價格難以滑落。美國環保署對夏季汽油有較為純淨的環保要求，也導致較高的油價，而冬季汽油為改善冷起動特性則含有較多低成本與低沸點的丁烷等物質。

美國能源部最新數據顯示，截至9月15日，美國汽油庫存較前周減少80萬桶至2.195億桶。汽油日均需求較前周的831萬桶增加至841萬桶，相比去年同期為832萬桶。美國能源部月報表示，受到沙國自願削減百萬桶日產量的影響，2023年第四季國際油市庫存預估將減少20萬桶/日，布蘭特原油均價預估將達到每桶93美元；至2024年第二季，油市庫存預期將會回升，布蘭特原油均價也可望回落至每桶87美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨9月26日漲跌互見，市場觀望周五美國農業部季度庫存報告的公布。12月玉米期貨收盤下跌0.3％至每英斗4.7975美元，12月小麥持平為每英斗5.89美元，11月黃豆上漲0.4％至每英斗13.0275美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月26日上漲0.01％至每磅88.18美分，10月粗糖期貨下跌1.3％至每磅26.24美分。

美國農業部9月25日發布的作物報告顯示，截至9月24日，佔去年美國玉米收成面積94％的18個州，玉米收成進度較前周的9％增加至15％，高於去年同期的11％，以及同期5年平均值的15％。玉米作物優良的比率較前周增加2個百分點至53％，高於去年同期的52％。

佔去年美國黃豆收成面積96％的18個州，黃豆收成進度較前周的5％增加至12％，高於去年同期的7％，以及同期5年平均值的11％。黃豆作物優良的比率較前周減少2個百分點至50％，低於去年同期的55％。佔去年美國棉花收成面積98％的15個州，棉花收成進度較前周的9％增加至13％，低於去年同期的14％，與同期5年平均值相當。棉花作物優良的比率較前周增加1個百分點至30％，低於去年同期的31％。

佔去年美國冬麥種植面積88％的18個州，冬麥種植進度較前周的15％增加至26％，低於去年同期的30％，以及同期5年平均值的29％。佔去年美國春麥收成面積100％的6個州，春麥收成進度較前周的93％增加至96％，與去年同期以及同期5年平均值相當。

美國農業部9月25日公布的每周出口檢定報告顯示，截至9月21日當周，美國小麥一周出口檢定量為451,004公噸，佔穀物出口總量的28％；較前周增加7％，較上年同期減少23％，主要出口市場為中國（124,099公噸）與菲律賓（95,931公噸）。自6月起的2023/24年度小麥累計出口量年減28％至5,628,980公噸。美國農業部9月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減160萬噸至52年來新低的1,905萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月26日收盤下跌16.8美元或0.9％至每盎司1,919.8美元，美元指數上漲0.2％續創10個月來新高，12月白銀期貨下跌0.8％至每盎司23.196美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1％至每盎司914.2美元，12月鈀金期貨下跌0.5％至每盎司1,225.70美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）26日黃金持有量增加0.3公噸至876.52公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為13,946.55公噸。

法國興業銀行（SocieteGenerale）報告表示，金價年底前將限制在每盎司2,000美元以下的水平，但預期2024年底將達到每盎司2,200美元。報告稱，儘管整個夏季黃金表現平淡，但該行仍對黃金持積極態度，因聯準會預期將要結束緊縮週期，而通膨仍然頑強高企。

報告表示，儘管整體通膨持續降溫，但核心通膨仍居高不下，聯準會的貨幣政策已接近週期性高峰。隨著美國潛在衰退的風險消退，總經情勢將使聯準會有機會（和義務）在未來一段時間內保持較高的利率。這應該會使實際利率保持在較高水平，再加上美元走強的不利因素，今年年底前金價將限制在每盎司2,000美元或以下的水平。

展望新的一年，興業銀行分析師預期金價到2024年底將升至每盎司2,200美元，因投資者將意識到央行將核心通膨率降至2％的目標有多麼困難，市場將根據總經情勢調整其未來通膨預期。此外，在預期美國利率放緩的情況下，美元有望走軟並為黃金提供一個額外的上漲動力。

不過，報告指出，投資需求有可能成為拖累金價的一個重要因素。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）25日黃金持有量減少1.17公噸至876.22公噸，續創2020年1月以來的新低。