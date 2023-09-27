樂多多跨足手搖飲市場 「幸福搖搖」開幕慶買一送一

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繼肉多多火鍋、狂一鍋、明水然‧樂無菜單鐵板燒在台灣餐飲界佔有一席之地，樂多多集團將首度跨足飲品市場，推出手搖飲新品牌「幸福搖搖」，首間門店訂於9／28插旗西門町成都路與西寧南路口的黃金地段。「幸福搖搖」也規劃成為樂多多集團首次開放海外授權加盟的品牌，由於西門町向來是國外觀光客訪台的重要據點，希望藉由海外訪客的口碑傳播，替日後的全球展店 (北美、香港、新加坡、中國大陸、東南亞、韓國、日本)的市場佈局紮好根基。

以Jewelry Box的概念發想，「幸福搖搖」的內部裝潢採用珠寶盒的視覺設計，使用的春茶跟烏龍均獲得「國際風味評鑑所 (International Taste Institute) 」的肯定，茶飲配料更呈現寶石般的晶亮璀璨，主打Q凍系列（烏龍／綠茶／荔枝／芒果／桂花／咖啡／蜂蜜／黑糖），風味與口感百搭各式茶品。「幸福搖搖」的另一特色，是顧客可以自助選取吧台上喜歡的配料，門店特別訂製有三個刻度的外帶杯，第一格15元、第二格10元、第三格5元，等於裝愈多，平均單價愈便宜，貼心實現「我的幸福我來配」；自助料台24種配料，再搭配「幸福五系列」42種繽紛茶飲，讓每一杯茶飲都更貼近消費者的口味，帶來更多滿足和驚喜。

歡慶「幸福搖搖-西門1號店」進駐西門町，9／28開幕當天將邀請人氣啦啦隊女神「琳妲」擔任一日店長，9／28-9／29連續兩天推出「指定茶飲買一送一」的開幕慶超值優惠。