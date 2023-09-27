《國際金融》美政府關門 新ETF審批恐受阻

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】如果美國在10月上演10年以來第四度的政府關門，那麼包括比特幣現貨ETF等新的指數股票型基金（Exchange-traded fund）審批可能延宕。

美國國會若無法化解分歧，趕在新財政年度於10月1日展開時為聯邦政府機關提供資金，那麼數十萬名聯邦人員將放無薪假，其中也包括美國證券交易委員會（SEC）近9成員工。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）最近接受媒體訪問時提出警告，在政府關門期間，SEC只會留下最基本必要的員工維持運作。

VettaFi研究部門主管Todd Rosenbluth表示，我不確定已經申請審批的ETF能否在政府關閉期間繼續推進發行計畫。

目前SEC已經拒收新的ETF申請，也已經將是否批准現貨比特幣ETF發行的決定推遲到10月中旬。

Strategas Securities的ETF和技術策略師Todd Sohn表示，對於這個沒完沒了、似乎永遠看不到盡頭的現貨比特幣ETF審批而言，政府關門只會再度推遲決定。我認為投資人和發行商對該產品的耐心已經耗盡，而政府關閉將加劇這樣的焦慮。

此外，分析師警告已上市基金可能面臨更劇烈的震盪。HANetf創辦人兼共同執行長Hector McNeil表示，基礎市場受到衝擊自然也會影響ETF。