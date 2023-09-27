童子賢：9月後手機迎旺季 和碩印度廠失火誇大不實

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【中央社記者鍾榮峰台北27日電】和碩董事長童子賢今天上午表示，跨入9月至11月，智慧型手機整體消費力道會有一波高峰，至於印度工廠「失火」誇大不實，影響僅在廠區小部分，清理後2天內可上工，印度廠區95%以上未受波及無影響，可迎接旺季高峰。

台灣女董事協會今天舉行「2023年剛柔並濟大未來」論壇，童子賢受邀出席與談新地緣政治下的台商布局，會前接受媒體短暫採訪。

媒體問及對蘋果（Apple）新iPhone 15系列手機看法，童子賢並未直接回應，表示不談論單一客戶與產品。

他指出，這陣子產業界談及包括景氣低迷、通膨、俄羅斯與烏克蘭戰爭、換機意願不高等不利因素，但儘管目前全球消費處於低迷，新產品仍有刺激消費意願的動力，全球智慧型手機每3年至4年仍有舊換新的換機潮，加上新款手機運作會更有效率，對於市場消費意願也有加分作用。

童子賢表示，跨入9月至11月，智慧型手機整體消費力道仍比第2季低迷狀況要好很多，看起來會有一波高峰。

媒體問及和碩在印度工廠火災後續，童子賢澄清，印度工廠「失火」的形容過於誇大不實，實際狀況是和碩印度清奈（Chenai）廠區請當地廠商施工時，小型配電盤冒煙，而網路流傳冒火的影片，其實是好事者剪接其他影片而成，影片中冒火的廠房，根本不是和碩當地廠區的外觀與顏色。

童子賢進一步說明，網路上流傳和碩印度工廠因冒火影響出貨超過1週的傳言，也是不實的消息，實際上影響僅在當地廠區的一個小角落，清理後2天內可上工，廠區95%以上沒有受到波及、沒有無影響，可迎接旺季高峰。

對於市場傳言iPhone 15 Pro系列過熱問題是台積電3奈米製程影響，童子賢指出，高效能運算應用下的散熱問題，不用操心太多，尤其台積電是台灣傑出的半導體公司，7奈米以下的先進製程功耗都非常低，「不用擔心、可以放心用」。