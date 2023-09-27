歷年同期次高 科學園區2023年上半年營收1.8兆元

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國科會三大科學園區27日召開「國家科學及技術委員會科學園區2023年上半年營運暨減碳績優獎頒獎記者會」。因全球通貨膨脹及升息壓力仍高，終端需求不振，產業持續面臨庫存調整，影響國內廠商成長動能，園區2023年上半年營業額1兆8,042億元，較去年同期減少2,448億元，衰退11.95％，惟仍為歷年次高；總貿易額達1兆9,892億元，較去年同期衰退8.52％；另園區就業數持續成長，人數增加到32萬3,532人，較去年同期成長3.08 ％。

科學園區2023年上半年營業額1兆8,042億元，其中竹科6,684億元，衰退19.01％；中科4,588億元，衰退19.72％；南科6,770億元，成長3.81％。今（2023）年上半年在通貨膨脹、升息及俄烏戰爭未歇等因素下，國際需求疲軟，亦影響科學園區廠商接單動能，惟主要大廠持續擴廠及全球最先進高值的製程加持，可望縮減衰退幅度。

以六大產業分析2023年上半年營業額，受惠雲端及車用電子訂單出貨順暢，且客戶需求回溫，通訊產業成長17.38％；園區生技廠商新藥逐步打開市場，及醫療器材外銷訂單成長，生物技術產業成長3.42％。另積體電路產業因受終端電子產品需求疲弱，客戶端持續進行庫存調整影響，廠商產能利用率下滑，營業額衰退11.82％，惟高效能運算（包含CPU、GPU、AI晶片）及車用電子等需求穩健，及先進製程產能開出，預估衰退幅度將可趨緩。光電產業則較2022年同期衰退22.14％，係因市場需求疲軟，終端品牌持續進行庫存調節，導致面板價格下跌，惟全球面板產能供給減少，在供需結構改善下，衰退幅度已有縮減。電腦及周邊產業隨疫情解封，雲端運算需求減少，客戶端持續消化庫存，營業額衰退6.72％，惟雲端產業長期需求仍將成長，園區廠商將持續深耕資料中心技術，布局 AI 商機。精密機械產業因面臨半導體景氣寒冬，在庫存調整效應下，市場對設備的採購出現遞延、調降資本支出，營業額衰退10.12％。

園區整體出口額達1兆1,088億元，衰退15.69％，主要受全球經濟復甦步調遲緩、供應鏈持續調整庫存及基期高所牽制。另進口額成長，主要係因園區廠商持續建廠擴產，購置國外精密機械設備增加所致，整體進口額為8,804億元，成長2.45％。