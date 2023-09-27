泉暢專業領軍技術打造共享地下經濟 助攻產業搶溫泉商機

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不管氣溫高低，泡溫泉幾乎成了全民運動，許多民眾甚至不惜上山、出國也想好好享受一番。搭上養生、放鬆等生活新趨勢，這溫暖的地下寶藏，對觀光旅宿業來說所費不貲；針對民眾而言，更是需要舟車勞頓才能去放鬆心情。

泉暢由總經理曾柏榮領軍，運用入行40年的豐富經驗，採用超過20年頂尖技術打破框架，為產業注入活水般的疫後復甦活路，讓台灣業者無後顧之憂，有效利用溫泉創造新商機。

泉暢針對溫泉開發案提供一條龍完整服務，從申請開發、使用許可、溫泉標章等，到溫泉會館、設施規畫和工程承攬等通通包辦。還鑽探發掘淡水區大屯山系溫泉泉源-「氯化物碳酸氫鹽泉」，靠關鍵技術，讓高濃度的天然溫泉，蛻變成家家戶戶都適用的「泉麗方-沐湯露」。

透過稀釋，就能輕鬆讓旅宿業者浴池、泳池變成溫泉，手浴、足浴、泡湯一次可滿足。而「沐湯」除了樂活舒壓、更兼具養生科學與保養美學，在歐洲與日本等溫泉盛行國家中，都有許多專家與醫師提出推薦文獻，自然也發展出經濟效益。

掌握關鍵技術的泉暢沒有獨善其身，反而想號召台灣旅宿、餐飲、健康宅、商圈活化等業者一起產業升級，透過專業輔導取得溫泉標章，讓溫泉成為經濟共享的橋梁。包含八里福朋喜來登、煙波大飯店、麒麟大飯店、愛山林建設-宏道帝寶、森原建設-淡水一森原等，都是合作對象。

「泉暢」主打不用挖井及原水處理技術，讓挖一口溫泉井需耗費2000萬至3000萬元成本，及政府法令都市區不能挖的現實挑戰，皆能迎刃而解。而原水處理技術，不只能去除砂垢、雜氣，還能提高衛生安全性。

泉暢以服務為根本、品質為優先、口碑為基底，最重視安全性。除了有SGS安全檢測、溫泉檢測報告，還有日本溫泉分析報告，以及3000萬元產品責任險。以天然泉源提供最安心又舒適的服務體驗。

根據統計報告顯示指出，有溫泉資源、溫泉標章的旅宿業房價相較於同業高出25％；有溫泉健康宅房價則可多出18％，在在都顯示溫泉就是吸客主因，有了專業團隊、合格檢測保證，才能共享溫泉經濟效益。泉暢地址：台北市信義區永吉路302號2樓之5、洽詢電話：0800-090-191。