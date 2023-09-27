人行：加大已發布貨幣政策實施力道 推動房地產業發展新模式

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據中國人民銀行央行微信公眾號27日消息，2023年第3季貨幣政策委員會例會25日在北京召開。會議中指出，要加大已發布的貨幣政策實施力道，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。促進物價低位回升，保持物價在合理水準。

會中也提到，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效，加大對「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力道，推動建立房地產業發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

根據中新財經報導，此次會議分析了國內外經濟金融形勢，認為今年以來宏觀政策堅持穩字當頭、穩中求進，穩健的貨幣政策精準有力，加大逆週期調節力道，綜合運用利率、準備金等政策工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風險，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。

另外在貸款市場報價利率改革成效顯著，市場化調整機制作用有效發揮，社會融資成本明顯下降；外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率雙向浮動、預期趨穩，在合理均衡水準上保持基本穩定，發揮了宏觀經濟穩定器功能。