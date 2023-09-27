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國際咖啡日！ 黑松氣泡咖啡新品搶市 兩件8折限量開賣

  • 中時即時 朱世凱
迎國際咖啡日，cama café連二日推全系列精品手沖9折優惠。（cama café提供／朱世凱台北傳真）
迎國際咖啡日，cama café連二日推全系列精品手沖9折優惠。（cama café提供／朱世凱台北傳真）

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迎接10月1日國際咖啡日，食品咖啡大廠搶抓商機推咖啡新品，黑松看好水果咖啡是風味品項中最受歡迎選擇之一，尤其消費者也習慣在家自己沖泡，於是推出清爽的「韋恩西西里氣泡咖啡」；Nespresso則打造首款特有品種咖啡「N°20」，標榜品質高又兼具永續意義。

果味咖啡當道，為了滿足廣大咖啡愛好者的味蕾，黑松推出檸檬口味瓶裝咖啡新品「韋恩西西里氣泡咖啡」，由CQI咖啡品質鑑定師嚴選中焙咖啡豆，利用「閃萃工藝」技術，打造出宛如手沖咖啡般口感細緻且不苦澀的咖啡，加入酸甜檸檬汁與清爽氣泡，冰冰的喝讓口感更升級。迎接國際咖啡日，即日起於全台7-11獨家限量上市，10月31日前還享有兩件8折、三件77折優惠。

瑞士咖啡品牌Nespresso在10月1日特別限量推出「N°20」， 萃取自品牌獨家研發20年的全新阿拉比卡咖啡品種，N°20蘊含細緻淡雅的橙花香及柑橘果香，並獲國際咖啡品質協會（Coffee Quality Institute）認證為精品等級咖啡Q Coffee，同時也是攜手59位Nespresso AAA永續品質計畫的咖啡農以頂尖農藝共同培育而成。細細品嚐之刻，能感受淡雅花香在味蕾繚繞。

此外，連鎖咖啡店cama café則在10月1日至10月2日，推出門市買大杯精品手沖全系列享9折好康，只要於手機下載cama café APP並完成註冊，不限資格即可領取該優惠券。

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